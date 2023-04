Cyberangriff

NZZ bangt vor Veröffentlichung von Daten

Die Ransomeware-Gruppe Play erpresst die NZZ. Sie will am Montag vertrauliche Daten wie Lohnlisten veröffentlichen, sollte das Medienhaus den Forderungen nicht nachkommen. Nun hat sich CEO Felix Graf laut einem Bericht an die Mitarbeitenden gewendet.

Zittern vor dem Montag – dann könnten vertrauliche NZZ-Daten öffentlich werden. (Bild: Keystone/Christian Beutler)