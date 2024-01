Wie der Medienfachverlag Oberauer in einer Medienmitteilung schreibt, habe man zum Jahreswechsel den Medientitel Meedia von der insolventen BG Germany GmbH erworben. Mit der Übernahme wechsle auch die Redaktion unter der Leitung von Chefredaktor Gregory Lipinski zum neuen Verlag.

«Strategischer Zukauf»

Bei der Akquisition von Meedia in Deutschland handle es sich um einen «strategischen Zukauf», heisst es in der Medienmitteilung. Damit erweitere der österreichische Medienfachverlag seine bisherige Position in der Medien- und Kommunikationsbranche. Oberauer gibt bereits Fachtitel heraus wie Medium Magazin, Kress oder PR Report. Zudem veranstaltet das Unternehmen den den European Publishing Congress. In der Schweiz gibt Oberauer das Branchenmagazin Schweizer Journalist:in (vormals Schweizer Journalist) heraus.

«Die Übernahme von Meedia erlaubt uns einen Eintritt in Richtung Marketing und Werbung», werden die Geschäftsführerinnen Dagny und Verena Oberauer in der Mitteilung zitiert.

Verlag musste Insolvenz anmelden

Der bisherige Herausgeber von Meedia, die BG Germany GmbH ist im vergangenen Jahr in finanzielle Schieflage geraten und musste Insolvenz anmelden.

Die Einnahmen aus dem Verkauf an Oberauer sollen die Fortführung der anderen Titel sichern, die BG Germany GmbH herausgibt, darunter BlickpunktFilm, Digital Production, GamesMarkt und MusikWoche. (pd/nil)