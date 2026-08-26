SRF: Obszöne Zeilen beim Soundcheck gesprochen

Publiziert am 26.08.2026

Die an der amerikanischen Cornell University lehrende Philosophin Kate Manne hat in einem auf Substack veröffentlichten Essay einen Vorfall geschildert, der sich im Juli beim Soundcheck für eine Aufzeichnung der SRF-Sendung «Sternstunde Philosophie» ereignet habe, wie der Blick als erster berichtete. Die Sendung mit Moderatorin Barbara Bleisch wurde am 20. August ausgestrahlt und trug den Untertitel «Dicke Körper, dünne Moral».

Manne zufolge sei ihr für das Interview ein Übersetzer zugeteilt worden, der die auf Deutsch gestellten Fragen simultan ins Englische habe übertragen sollen. Während des Soundchecks habe der Übersetzer ihr statt der vorgesehenen Übersetzung mehrere sexuell explizite Sätze ins Ohr gesprochen. Manne habe daraufhin eine Assistentin sowie eine Tontechnikerin gefragt, ob auch sie die Aussagen gehört hätten; die Tontechnikerin habe dies bestätigt. Erst nachdem Manne klargestellt habe, die Worte korrekt verstanden zu haben, habe der Übersetzer damit aufgehört – bei einem zweiten Testdurchlauf nach technischen Anpassungen seien jedoch erneut entsprechende Phrasen gefallen.

Auf Nachfrage habe der Übersetzer laut Manne erklärt, es handle sich um Passagen aus dem Gedicht «Ode to Fat» der US-Dichterin Ellen Bass. Manne selbst zeigt sich skeptisch, ob dies die tatsächliche Motivation gewesen sei. Sie beschreibt den Vorfall als beunruhigend und einschüchternd.

Gegenüber Blick betont SRF, dass es bei sexueller Belästigung und sexistischem Verhalten Nulltoleranz gelte. SRF werde den Vorfall umgehend prüfen und die notwendigen Schritte einleiten. (spo)