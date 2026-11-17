Am Zürichsee berichten die Regionalzeitungen immer seltener aus den Gemeinden. In diese Lücke stösst Lokal.news. Das Portal startete im Januar 2026 in drei Gemeinden am rechten Seeufer. Im September übernahm das Unternehmen zudem das Newsportal bezirk.ch am linken Ufer (persoenlich.com berichtete). Eine eigene Software durchsucht laufend die Websites von Gemeinden, Vereinen und Firmen, KI bereitet die Meldungen auf. Menschen prüfen, ergänzen und fragen nach. So kommt das Portal mit einer kleinen Redaktion aus. Geleitet wird sie von Benjamin Geiger, dem früheren Chefredaktor der Zürichsee-Zeitung.

Gründer ist Thomas Brändle, ein Softwareunternehmer, der zuvor nie in den Medien gearbeitet hat. Mit Run my Accounts digitalisierte er ab 2008 die Buchhaltung kleiner Firmen und verkaufte das Unternehmen 2021. Seine Plattform bietet er nun auch anderen Verlagen an, erster Kunde ist die Fröhlich Info AG, die den Küsnachter Boten und den Zolliker Zumiker Boten an der Goldküste herausgibt. Im November hat er den Medienstrategen Konrad Weber in den Verwaltungsrat geholt. Brändle sitzt zudem im Vorstand der FDP des Bezirks Meilen – eine Doppelrolle, die bereits Kritik ausgelöst hat. persoenlich.com hat mit dem Medienmacher und Neo-Journalisten an der Trendtagung Fach- und Spezialmedien des Verlegerverbands VSM gesprochen.

persoenlich.com: Herr Brändle, Sie haben zuletzt auf Lokal.news eine Reportage aus einer Orgelfabrik veröffentlicht. Haben Sie die selbst recherchiert und geschrieben?

Ja, ich war in der Orgelfabrik und habe das Interview selbst geführt. Es war sehr spannend. Der Mix ist wohl das Wichtigste bei uns: Ein Teil ist wirklich klassisch – man geht an einen Anlass, hört zu und macht nachher etwas daraus. Daneben bringen wir News von Vereinen, die einfach auf deren Website stehen und die wir mit unserer Software bei uns erfassen. Die werden kuratiert und in einem einheitlichen Stil mithilfe von KI aufbereitet.

Warum ist es Ihnen wichtig, selbst hinauszugehen, statt nur die Maschine laufen zu lassen?

Ein Portal, das nicht mehr mit den Menschen in Kontakt ist, wird sehr öde. Einmal ging ich durch die Strasse und sah am Bahnhof auf einem Schild der SBB, dass Parkplätze gesperrt werden sollten. Da fragte ich mich: Was bedeutet das für die Leute, die pendeln? Ich rief bei der SBB an – und stiess so auf eine relevante Geschichte, weil dort über längere Zeit etwas umgebaut wird. KI hat nur Zugriff auf Inhalte, die irgendwo im Internet schon drin sind. Für mich ist es aber auch Aufgabe des Journalismus, Inhalte mit allen Sinnen einzufangen, sie zusammenzubringen und etwas Neues zu schöpfen.

Unter Ihrem Namen sind bisher rund 1300 Artikel auf Lokal.news erschienen. Wie viele davon haben Sie selbst recherchiert, und wie viele kommen direkt aus der Maschine?

Ich schätze, etwa zehn Prozent sind wirklich selbst generierte Inhalte. Etwa 60 Prozent beziehen wir über unsere Software von externen Quellen. Sie sucht gezielt nach Texten von Vereinen und anderen Organisationen. Vor zwanzig Jahren haben die Vereine diese Texte der Lokalzeitung per Post geschickt, heute holen wir sie selbst ab – natürlich immer mit ihrem Einverständnis. Bei den übrigen 30 Prozent macht uns die Quellenverwaltung auf etwas aufmerksam. Dann fragen wir nach – bei der Gemeinde, bei der Kirche, bei einer Firma –, holen Präzisierungen ein und ordnen ein, damit der Kontext klar wird. Diesen Mehrwert müssen wir bieten, sonst wird es wirklich öde. Ganz am Anfang hatte ich eine Plattform hinter einer Schranke, nur zum Tüfteln. Dort liefen ausschliesslich ausgelesene Meldungen. Das reicht wirklich nicht, um interessant zu sein.

Warum gründet ein Softwareunternehmer ein Lokalmedium?

Mich hat es genervt, dass ich immer weniger Informationen hatte, was in Stäfa läuft, wo ich wohne. Die Medienkonzerne ziehen sich immer mehr aus dem Lokalen zurück. Man kann ihnen nicht die Schuld geben, sie tun das aus wirtschaftlichen Gründen: Es gibt weniger Abos und weniger Werbegelder. Einen Journalisten an jeden Anlass zu schicken, lässt sich gar nicht mehr finanzieren. Da habe ich angesetzt: Jetzt gibt es KI, jetzt können wir die Lücke füllen, indem wir es anders machen und nur hyperlokale Inhalte bringen. Wir bringen nichts, was im Kanton, in der Schweiz oder weltweit passiert, sondern nur, was eine Auswirkung aufs Dorf hat.

«Ich bin auch schon in Fettnäpfchen getreten»

Hatten Sie vor der Gründung von Lokal.news je mit Journalismus zu tun?

Nein. Ich habe mehrere Firmen mit aufgebaut. Einige waren sehr erfolgreich, andere gar nicht, wie es halt so ist. Das Unternehmerische habe ich im Blut, schon mein Grossvater, mein Vater und meine Mutter hatten ein Unternehmen. Ich kann gar nicht anders arbeiten. Ich habe Finanz- und Rechnungswesen studiert und noch ein Jus-Studium angehängt. Schreiben kann ich also. Aber ich komme nicht aus dem Journalismus, und ich bin auch schon in Fettnäpfchen getreten, weil ich gewisse Dinge nicht wusste. Das Wichtigste ist, dass man aus jedem Fehler etwas dazulernt.

Und Sie trauen sich den Journalismus einfach zu?

Ich würde nicht sagen, dass ich Journalismus kann. Aber ich sehe es nicht als Hürde, dass ich kein ausgebildeter Journalist bin. Ich bin vielseitig, ein Generalist: Ich kann wirklich vieles, aber manches halt nicht in der Tiefe.

Sie haben Lokal.news als Ein-Mann-Betrieb gegründet. Wie gross ist das Unternehmen jetzt?

Wir haben kürzlich die fünfte Mitarbeiterin eingestellt. Am Anfang, als ich den Prototyp entwickelte, habe ich vor allem programmiert und vielleicht zehn Prozent meiner Zeit in den Journalismus gesteckt. Dann stellte ich eine Mitarbeiterin für die Redaktion ein, später einen Programmierer. Mit der Übernahme von bezirk.ch im September kam Benjamin Geiger dazu. Er ist heute Partner und Chefredaktor und verantwortet die Redaktion. Ich selbst kümmere mich inzwischen vermehrt um die strategischen Dinge sowie den Verkauf der Software und der Inserate. Als lokaler Anker in Stäfa, wo ich wohne, und in Männedorf schreibe ich aber nach wie vor eigene Geschichten.

Was machen Sie bei lokal.news anders als bei Ihrem früheren Unternehmen Run my Accounts?

Ganz vieles. Run my Accounts wollte ich ursprünglich mit drei anderen zusammen gründen, die aber schon vor der Gründung ausstiegen. Ich musste alles allein machen und hatte zu wenig Geld für Investitionen in erfahrenes Personal. Bei Lokal.news habe ich mir gesagt: Ich arbeite von Anfang an mit erfahrenem Personal, damit wir schneller vorankommen. Als Nicht-Journalist muss ich mit Leuten arbeiten, die wirklich etwas davon verstehen und einen tiefen Erfahrungshintergrund haben.

Dazu gehört Konrad Weber, der neu in Ihrem Verwaltungsrat sitzt. Was bringt er Lokal.news, und wie sind Sie zu ihm gekommen?

Genauso wie Benjamin Geiger ist er ein sehr erfahrener Medienmann. Und er ist in der digitalen Welt zu Hause, wie ich auch. Da verstehen wir uns sehr gut. Zusammengebracht hat uns meine erste Mitarbeiterin, eine gute Freundin von ihm. Sie sagte mir: Red doch mal mit ihm.

«Letztlich muss immer noch ein Mensch draufschauen»

Was erledigt bei Lokal.news die KI allein?

Alle strukturierten Informationen, die man im Web findet – Anlässe, amtliche Mitteilungen oder Todesmeldungen der Gemeinde –, werden mit KI automatisch ausgelesen und in die entsprechenden Bereiche eingeordnet. Bei Lokal.news sind über 800 Anlässe im Eventkalender. Die werden ständig gepflegt: Wird ein Termin abgesagt, erkennt das die KI und sagt ihn auch bei uns ab. Solche Sachen laufen hervorragend. Vorsichtiger bin ich bei den Inhalten. Unsere Agenten erkennen Inhalte und bereiten sie als Erstes redaktionell auf, aber letztlich muss immer noch ein Mensch draufschauen.

Und wo braucht es den Menschen?

Interessant wird es, wenn das System eine spannende Meldung zum Vorschein bringt und man zum Telefon greift, nachfragt und in die Tiefe geht. Einen Matchbericht des Handballclubs Stäfa dagegen kann die KI gut in unseren Stil bringen. Wir überarbeiten solche Texte trotzdem und schauen sie sehr genau an. Einmal hat die KI das Stäfner Team als «die Zürcher Oberländer» bezeichnet. Das ist natürlich falsch. Da muss man wachsam sein und genau prüfen, was einem die KI vorlegt. Aber auch Menschen machen Fehler – wir auch.

Sie sagen, rund 60 Prozent Ihrer Artikel beziehe Ihre Software von externen Quellen. Viele davon tragen Ihren Namen, und bei keinem steht, ob ihn eine KI vorformuliert hat. Warum kennzeichnen Sie das nicht?

Dass die KI einen Text findet, ist für mich noch kein Grund für eine Kennzeichnung. Wir setzen KI nicht als journalistisches Werkzeug ein, das eigene Texte schreibt. Sie unterstützt uns bei der Recherche und bereitet Texte von Dritten auf, etwa die Mitteilung eines Vereins. Inhaltlich bleibt das der Text des Vereins, und bevor er erscheint, schaut immer ein Mensch darauf, der die volle Verantwortung für den Inhalt übernimmt. Zugegeben: Am Anfang habe ich meinen Namen wohl zu oft in die Autorenzeile gesetzt. Heute schreiben wir präziser «Redaktion Lokal.news» oder kennzeichnen einen Text als Beitrag eines Vereins. Auch das gehört zu den Learnings, die ich als ursprünglich Branchenfremder gemacht habe.

«Ein Beitrag, in den man viel Zeit investiert, wird nicht automatisch mehr gelesen»

Was kommt beim Publikum besser an: aufwendige eigene Texte oder Meldungen aus der Maschine?

Ich habe gemischte Erfahrungen gemacht. Ein Beitrag, in den man viel Zeit investiert, wird nicht automatisch mehr gelesen. Manche Beiträge überraschen einen sehr, im positiven wie im negativen Sinn. Was eigentlich ernüchternd ist: Ich fuhr kürzlich mit dem Velo zum Bahnhof, als dort ein Mehrfamilienhaus brannte. Die Feuerwehr war bereits vor Ort. Ich habe das Handy gezückt, Fotos gemacht und im Zug sofort eine Story gepostet. Das ist der Beitrag, der mit Abstand am meisten neue Leser gebracht hat und am meisten gelesen wurde.

Planen Sie, mehr Redaktorinnen und Redaktoren anzustellen?

Wir brauchen Redaktorinnen und Redaktoren, um zu wachsen – aber wir arbeiten anders als ein klassisches Medienhaus. Zusätzlich gehen wir einen zweiten Weg: Wir möchten die Software, die wir für Lokal.news entwickeln, auch anderen Lokal- oder Fachverlagen anbieten. So lässt sich der Zweck, dass die Leute im Dorf wieder gut informiert sind, multiplizieren.

Erster Kunde ist dorfbote.ch, das Portal der Fröhlich Info AG. Wie eng arbeiten Sie zusammen?

Der Dorfbote ist Lizenznehmer. Er nutzt unsere Technologie und ist publizistisch völlig unabhängig.

Wie viele Lizenznehmer braucht es, damit Lokal.news selbsttragend ist?

Vielleicht etwa zehn.

Zehn sind nicht viele. Ist eine Lizenz so teuer, dass sich das für Sie rentiert?

Nein. Im Zeitalter von KI braucht man keine hundert Softwareentwickler mehr, um eine gute, mächtige Software zu bauen. Es ist eine sehr professionelle Software zu einem fairen Preis. Sie ist modular aufgebaut. Der Preis hängt davon ab, wie viele Module man möchte und wie viele Mitarbeitende damit arbeiten.

Wie entwickeln sich Abos und Werbung nach knapp einem Jahr?

Von der Zahl der Abonnenten bin ich positiv überrascht. Bei der Werbung war es zuerst sehr schwierig, jetzt zieht es richtig an. Bei bezirk.ch läuft die Werbung hervorragend, und auch die Abozahlen entwickeln sich sehr gut. Es kommen täglich Abonnenten dazu.

Wie weit haben Sie auch den Verkauf automatisiert?

Extrem weit. Als ich mit der Entwicklung der Plattform begonnen habe, war mein Motto: Was ich einmal von Hand erledigen muss, programmiere ich danach, damit es künftig automatisch läuft. Teil der Plattform ist eine Kundenverwaltung, ein sogenanntes CRM. Weil wir die amtlichen Mitteilungen publizieren, sehen wir jede Firma, die im Dorf neu gegründet wird. So können wir diese Firmen kontaktieren und sie auf unsere Werbeplattform aufmerksam machen. Wir betreiben auch einen Webshop, in dem sich die Kunden die Werbung selbst buchen können.

«Der Kreis der Werbenden ist klein»

Womit überzeugen Sie Werbekunden?

Vor allem damit, dass wir die Leute im Dorf sehr gezielt erreichen. Unser täglicher Gratis-Newsletter geht in Stäfa an etwa 1600 bis 1700 Personen. Einer unserer ersten Werbekunden schaltete darin 22 Banner und gewann 50 neue Kunden. Seither wirbt er leider nicht mehr bei uns – er kann keine weiteren Kunden mehr bedienen. Wer in Stäfa die Bevölkerung erreichen will, ist bei uns gut aufgehoben. Ausgebucht sind wir aber noch nicht, denn der Kreis der Werbenden ist klein: Veranstalter, Handwerksbetriebe, Läden oder Pilatesstudios. Und es braucht Zeit, etwas Neues zu etablieren.

Im Gebiet von Lokal.news sind weitere Online-Verlage aktiv: Goldküste24 aus dem Verbund Portal24 von Bruno Hug, ebenfalls mit einem Portalbaukasten, und Spatz. Sind das Konkurrenten für Sie?

Alle, die publizistisch in unserer Region tätig sind, sind in gewisser Weise Konkurrenten. In den von uns abgedeckten Gemeinden Männedorf, Stäfa und Hombrechtikon gibt es aber kein Online-Medium, das mit eigenen journalistischen Geschichten regelmässig so in die Tiefe geht und in einer solch hohen Frequenz publiziert. Letztlich freut mich aber jede Initiative, die den Lokaljournalismus stärkt.

Sie sind im Vorstand der FDP des Bezirks Meilen. Im Februar, kurz vor der Wahl ums Stäfner Gemeindepräsidium, warf Ihnen die GLP vor, einseitig zulasten ihrer Kandidatin berichtet zu haben. Was haben Sie daraus gelernt?

Ich bin, wie gesagt, kein ausgebildeter Journalist, und das war eines dieser Learnings. Ich habe darüber berichtet, was eine Partei über eine Kandidatin geschrieben hatte. Im gleichen Zug habe ich dieser Kandidatin geschrieben, ob sie mit einem eigenen Artikel Stellung nehmen möchte. Ihren Beitrag hätte ich erst später veröffentlicht. Ich wusste nicht, dass das nicht den Prinzipien entspricht und dass man beide Seiten im gleichen Artikel bringen sollte. Heute holen wir die Gegenseite immer gleich mit ein.

Hilft Ihnen das Parteiamt, oder schadet es?

Es ist ein Nullsummenspiel. Wenn ich über etwas schreibe, worüber sich die Leute beschweren können, heisst es schnell: Der ist halt in der FDP. Das Gegenteil passiert aber auch. Stäfa ist ein Dorf, man kennt sich. Es liegt mir fern, jemandem aus parteipolitischen Gründen eins auszuwischen. Das mache ich nicht, und das wird, soweit ich sehe, auch anerkannt.

Früher gehörten viele Lokalzeitungen Verlegern mit Parteibuch. Schreiben Sie Kommentare zur Lokalpolitik?

Nein. Ich habe bis jetzt keinen einzigen Kommentar geschrieben und habe es auch nicht vor. Dorfpolitik ist doch so: Die Leute streiten sich in der Sache an der Gemeindeversammlung, und nachher gehen alle zusammen ein Bier trinken. Ich will fair berichten und allen, die etwas sagen wollen, das gleiche Gewicht geben – und nicht der FDP mehr, weil sie meine Partei ist.

Halten Sie sich deshalb heute mehr zurück?

Ja, deutlich. Ich engagiere mich in letzter Zeit viel weniger in der Partei als noch vor kurzem. An einer Gemeindeversammlung würde ich wohl nicht aufstehen und etwas sagen. Das verträgt sich nicht gut. Es ist sicher eine heikle Rolle. Ich bin FDP-Mitglied, dazu stehe ich, aber ich versuche, Lokal.news und Partei auseinanderzuhalten. Seit der Zusammenarbeit mit Benjamin Geiger bewege ich mich mehrheitlich in der Rolle des Verlegers, was die Situation zusätzlich entschärft.

Zum Schluss zurück zum Anfang: Wann gehen Sie wieder auf Reportage?

Demnächst besuche ich den Dirigenten eines Orchesters, das in Männedorf auftritt. Daraus gibt es ein Interview.