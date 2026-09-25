Bezirk: Plattform gerettet, Heft noch offen

Publiziert am 25.09.2026

Mehr als 800 Personen haben in den letzten Wochen die Zusage für ein Jahresabonnement gemacht. Das teilen Bezirk und Lokal.news am Freitag gemeinsam mit. Das Ziel von 1500 Abos, von dem die Weiterführung abhängig gemacht worden war, ist damit nicht erreicht (persoenlich.com berichtete). Die Unterstützung aus der Leserschaft habe aber gewirkt, heisst es in der Mitteilung.

Der auf digitalen Lokaljournalismus spezialisierte Verlag des Stäfner Unternehmers Thomas Brändle übernimmt vom bisherigen Verleger Samuel Rudolf von Rohr die Plattform bezirk.ch, die Newsletter und die Social-Media-Kanäle. Rudolf von Rohr bleibt Inhaber der Bezirk Medien AG.

Er hatte bezirk.ch im September 2025 lanciert, das Monatsmagazin folgte im Dezember. Laut Mitteilung wurde das Angebot in kurzer Zeit zu einem anerkannten Lokalmedium in den Gemeinden Adliswil, Kilchberg, Rüschlikon und Thalwil.

Lokal.news plant, das Angebot der Onlineplattform auszubauen. Benjamin Geiger bleibt Redaktionsleiter. Er hat die Funktion Anfang Februar übernommen. Über Details sowie über die Zukunft des Magazins wird Anfang Oktober informiert. (pd/cbe)