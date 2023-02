Oliver Sterchi wird am 1. März neuer stellvertretender Leiter des Ressorts Politik, Wirtschaft, Region der Basler Zeitung. Er tritt die Nachfolge von Lisa Groelly an.



Oliver Sterchi ist laut einer Mitteilung ein erfahrener Lokaljournalist. Er hat seine Sporen bei verschiedenen Medien in der Region abverdient, unter anderem auch bei der Basler Zeitung. Seit August 2018 ist er beim Basler Onlineportal Prime News tätig, als stellvertretender Chefredaktor und zuletzt als Co-Redaktionsleiter.

Sterchi spricht neben Deutsch, Englisch und Französisch fliessend Russisch. Er werde bei der BaZ laut Mitteilung vorerst ein 70-Prozent-Pensum antreten und schliesst parallel sein Doktoratsstudium in Osteuropäischer Geschichte an der Universität Basel ab. (pd/mj)