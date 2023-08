Die nordische Streamingplattform Viaplay produziert preisgekrönte und von Kritikern gefeierte skandinavische Filme und Serien. Darunter sind laut einer Mitteilung «zahlreiche packende Krimi-Reihen und Bestseller-Verfilmungen». Viaplay-Inhalte seien bisher den Schweizer Film- und Serienfans weitgehend vorenthalten geblieben. Dank einer exklusiven Partnerschaft von Oneplus und der schwedischen Streamingplattform würden die Schweizer Streaming-Community ab Freitag «hunderte von Stunden nordischer Film- und Serien-Hochgenuss» auf dem Streamingdienst von CH Media Entertainment erwarten.

«Die Entwicklung von Oneplus ist anhaltend sehr erfreulich. Seit dem Start vor mehr als eineinhalb Jahren konnten wir bereits etliche Meilensteine erreichen. Wir freuen uns, mit der exklusiven Viaplay-Partnerschaft einen nächsten Schritt zu tätigen und unserer Community ein noch umfänglicheres Film- und Serienangebot zu bieten», wird Roger Elsener, Geschäftsführer CH Media Entertainment, in der Mitteilung zitiert.

Vanda Rapti, Viaplay Group EVP, Viaplay Select & Content Distribution, ergänzt: «Diese 360-Grad-Partnerschaft mit dem führenden Schweizer Medienunternehmen CH Media ist ein klares Beispiel für den Wert von Viaplay Select. Unser breites Angebot an attraktiven Inhalten, gepaart mit unserer Expertise in der Kuratierung und Beschaffung von Inhalten, hilft innovativen Streamingdiensten wie Oneplus, ihr Angebot noch weiter zu differenzieren.»

Unter den Inhalten befinden sich «Wallander», eine auf der schwedischen Bestseller Krimireihe basierende Serie, die schwedisch-dänische Kultserie «Die Brücke», welche die Abenteuer der Ermittlerin Saga Norén erzählt, die letztjährig erstmals veröffentlichten Dramaserien «Face to Face», «Cell 8», «The Dreamer – Becoming Karen Blixen» und die in Cannes ausgezeichnete Serie «Partisan», die packende deutsch-englische Dokumentation «Natascha Kampusch – A Lifetime in Prison», das Emmy-nominierte Drama «A Royal Secret», das Oscar-nominierte Filmdrama «Jagten» mit dem international bekannten Mads Mikkelsen oder das norwegische Drama-Filmspektakel «Der Tunnel». (pd/cbe)