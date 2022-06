Rätoromanisch kann neuerdings maschinell übersetzt werden. Was schon lange für Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch möglich war, erledigt künstliche Intelligenz neu auch für die vierte Landessprache – dank einer Zusammenarbeit von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) und Textshuttle, einem Ableger der Universität Zürich.





Die automatisierte Übersetzung kann für einzelne Wörter, ganze Texte oder Word-Dokumente in der Weboberfläche genutzt werden und funktioniert ähnlich wie frei verfügbare Übersetzungsdienste im Web, wie es in einer Mitteilung von RTR vom Dienstag heisst.

Das Medienhaus will die maschinelle Übersetzung einsetzen, um die redaktionelle Arbeit zu erleichtern. Es sei denkbar, dass der Rätoromanisch-Übersetzer in Zukunft als Online-Dienst angeboten werde, um so der gesamten Bevölkerung den Zugang zur Rätoromanischen Sprache zu ermöglichen, schreibt RTR. (sda/wid)