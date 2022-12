Blue News: Onlinemedium erhält einen neuen Look

Seit Anfang Dezember ist der überarbeitete Auftritt von Blue News online. «Die ausdrucksstarken Bilder lassen die Nutzerinnen und Nutzer noch stärker am Geschehen teilhaben», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. In der neuen Community können sich die User zudem miteinbringen und mitdiskutieren. Und die Navigation für die Bereiche News, Sport und Entertainment lassen sie «noch einfacher und direkter in die Welten eintauchen, die sie interessieren».

«Der neue Look besticht durch eine noch bessere User Experience, die unsere Nutzerinnen und Nutzer direkt zu den Inhalten führt, für die sie sich interessieren», wird Claudia Lässer, Chief Product Officer Blue Sport und Blue News, zitiert. «Das Nutzererlebnis wird so nicht nur visuell harmonischer, sondern auch durchgängiger und vor allem persönlicher.» (pd/cbe)