Journalismustag: Panels und Networking wieder am IAM

Der Verein Qualität im Journalismus (QuaJou) lanciert das Wiedersehen am IAM an der ZHAW in Winterthur: Am Donnerstag, 24. November 2022 werde ein «bunter Programm-Mix in kompakter Form» geboten, heisst es in der Mitteilung.

Mit den Gästen werden folgende Themen betrachtet und diskutiert: Wie sollte eine angemessene Berichterstattung über Klimathemen in Zukunft aussehen? Sabrina Weiss hat Gedankenanstösse aus Sicht einer Wissenschaftsjournalistin. Und wie steht es um die Berichterstattung über und aus der Ukraine? Der Reporter Kurt Pelda und die Korrespondentin Luzia Tschirky diskutieren mit Linards Udris von der Universität Zürich. Was bräuchte es, damit junge Journalistinnen und junge Journalisten in ihrem Beruf wieder eine Zukunft sehen? QuaJou hat Simone Boscardin von den Jungen Journalistinnen und Journalisten Schweiz (JJS) gebeten, dazu eine Vision zu entwickeln. Und wie frisch ernannte Chefredaktor:innen ihre Herausforderungen angehen wollen, ist das Thema der Schlussrunde.

Die vier Workshops widmen sich folgenden Fragen: Wie könnte der Lokaljournalismus wieder gestärkt werden? Wie reagiert man, wenn auf einmal die Polizei in der Redaktion auftaucht und Recherchematerial mitnehmen will? Wie können Betroffene von Hate Speech vorsorgen und sich mental stärken? Und was hat die Branche aus dem «Fall Relotius» gelernt?

Damit möglichst viele Kolleginnen und Kollegen aus den Redaktionen teilnehmen können, hat sich QuaJou entschieden, erst am Mittag anzufangen. Und weil man aus Erfahrung wisse, dass zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit zum Kontaktepflegen besonders schätzen, gebe es am Mittag zuerst einmal eine Netzwerk-Suppe, schreibt der Quajou. Den Ausklang des JournalismusTages.22 bildet der traditionelle Apero riche.

Weitere Informationen zum Journalismustag gibt es hier. (pd/wid)