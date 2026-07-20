Publiziert am 20.07.2026

Die vier Hosts Michèle Schönbächler, Christian Zeugin, Olivia Röllin und Dani Fohrler feiern dieses Jahr das 50-jährige Bestehen ihres Radio SRF 1-Podcast-Formats «Persönlich». Nebst einer Jubiläumsfeier am 11. November 2026 im Zirkus Knie in Aarau werden diesen Sommer vier Talksendungen im TV ausgestrahlt. In jeder Folge sind laut einer Mitteilung jeweils zwei prominente Schweizer Persönlichkeiten zu Gast.

Bei den vier Folgen handelt es sich um Gespräche, die bereits im Radio zu hören waren und nun erstmals im Fernsehen gezeigt werden, wie es auf Anfrage heisst. Die vier Folgen sind an vier aufeinanderfolgenden Dienstagen, jeweils um 22.25 Uhr, auf SRF 1 zu sehen. Die erste Folge wird am Dienstag, 21. Juli 2026, ausgestrahlt.

Das SRF-Format «Persönlich» ist die erste Live-Radio-Talksendung der Schweiz. Seit 1976 sprechen die Moderatorinnen und Moderatoren jeden Sonntag auf Radio SRF 1 mit bekannten Persönlichkeiten aus Kultur, Unterhaltung, Wirtschaft und Politik.

Die vier Folgen sowie die Gäste im Überblick:

Dienstag, 21. Juli: Ski-Ikone Maria Walliser erzählt von ihrem frühen Rücktritt und ihrer Herzensmission als Präsidentin der Stiftung Folsäure. Sport-Stimme Sascha Ruefer spricht über das Babyglück mit Tochter Elisa und über seine Weinbar als zweites Standbein.





Dienstag, 28. Juli: Schwingerkönig Stucki Chrigu erzählt vom Leben nach 30 Jahren im Sägemehl. Heute kocht und fischt er am liebsten. Ems-Chemie-Chefin und Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher spricht über Familie, Bundeshaus und warum ihr die Zeit fehlt, Geld auszugeben.





Dienstag, 4. August: Bundesrätin Karin Keller-Sutter spricht über ihre Zerrissenheit vor der Wahl 2018 und erzählt, was ihr das Boxtraining beibringt. Skirennfahrer Marco Odermatt verrät, warum ihm zuletzt die Rennlust fehlte, und blickt zurück auf die Tiere seiner Kindheit.





Dienstag, 11. August: Sänger Marc Sway erzählt von seinen Schweizer und brasilianischen Wurzeln und davon, wie Musik Menschen verbindet. Ex-Eiskunstläuferin Sarah van Berkel spricht über EM-Gold im letzten Wettkampf, Verletzungskrisen und ihr neues Leben fern der grossen Bühne. (pd/cbe)