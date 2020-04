Radio 24: Pia Gerteis wird Programmplanerin

Am 1. Mai 2020 stossen Pia Gerteis und Daniel Glur zum Radio 24-Team. Gerteis wird Programmplanerin und Daniel Glur unterstützt die Lokalredaktion Zürich, heisst es in der Mitteilung dazu.



Pia Gerteis ist ab kommenden Monat für die Planung und Produktion von Radio 24-Programminhalten zuständig und wird gelegentlich auch Sendungen im grössten Schweizer Privatradio moderieren. Die 33-jährige Winterthurerin moderierte zuletzt bei Radio Top das Morgen- und Abendprogramm. Zuvor war sie bei Radio Energy Zürich und dem Landboten tätig.





Ebenfalls per 1. Mai stösst Daniel Glur in der Funktion als Lokalredaktor neu zum Team. Glur startete seine Radiokarriere bei Radio 3FACH, wo er nach vier Jahren Programmleiter wurde. Zeitgleich absolvierte er die Schweizer Journalistenschule MAZ in Luzern. Weiter arbeitete der Wahlzürcher bei toxic.fm in St. Gallen als Ausbildner und ist aktuell bei Radio Energy Zürich als News-Produzent tätig.



«Wir freuen uns, mit Pia und Daniel zwei erfahrene Radiomacher im Team zu begrüssen. Beide werden dazu beitragen, unsere Radio 24-Hörerinnen und Hörer noch überraschender und informativer durch den Tag zu begleiten», so Radio 24-Programmleiterin Giulia Cresta. (pd/wid)