VSM: Pia Guggenbühl wird neue Direktorin

Das Präsidium des Verlegerverbandes Schweizer Medien (VSM) hat Pia Guggenbühl zur neuen Direktorin bestimmt, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie folgt auf Stefan Wabel, welcher den Verband per Ende Jahr verlässt und COO von CH Media wird (persoenlich.com berichtete). Guggenbühl ist aktuell als Leiterin Public Affairs und Kommunikation sowie Mitglied der Geschäftsleitung von Scienceindustries, dem Wirtschaftsverband der Schweizer Industrien Chemie, Pharma und Life Sciences, tätig.

Die medienpolitischen Herausforderungen prägen die Aktivitäten des VSM und der Einsatz für verbesserte Rahmenbedingungen ist für die privaten Medien von zentraler Bedeutung, schreibt der VSM. «Wir sind überzeugt, dass Pia Guggenbühl ihre langjährige Erfahrung in der politischen Interessensvertretung und Verbandsführung sowie ihr breites Netzwerk in Politik und Medien ideal einbringen kann und die Interessen unserer Mitglieder wirkungsvoll vertreten wird», wird Verlegerpräsdent Andrea Masüger in der Mitteilung zitiert.

«Private, unabhängige Medien leisten einen zentralen Beitrag für eine vielfältige Schweizer Medienlandschaft, doch sind sie stark gefordert», so die designierte Direktorin, die an den Universitäten Zürich und Florenz Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert hat. «Umso mehr sind sie auf verbesserte Rahmenbedingungen angewiesen – ich freue mich, hierzu künftig gemeinsam mit dem Präsidium, dem Team der Geschäftsstelle sowie den Schwesterverbänden Médias Suisses und Stampa Svizzera beizutragen.»

Pia Guggenbühl verfügt über vertiefte Kenntnisse der politischen Prozesse sowie ein breites Netzwerk in der Schweizer Politik und Medienbranche. Vor ihrer aktuellen Tätigkeit war die 45-Jährige unter anderem in ähnlichen Funktionen in der Energiewirtschaft, für den Arbeitgeberverband der Banken in der Schweiz sowie in der Konsumgüterbranche tätig. Ebenso bringt sie Erfahrung als Public-Affairs-Beraterin für diverse Verbände und Unternehmen sowie als ehemalige Kommunikationschefin der FDP Schweiz mit. (pd/wid)