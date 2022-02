Medienpaket: Plakat sorgt für Aufruhr

Auf der Zielgeraden zur Abstimmung am 13. Februar 2022 kommt es zwischen den Befürwortern und Gegnern des Mediengesetzes erneut zu einer Auseinandersetzung. Diesmal geht es um ein Plakat des Vereins «Nein zu staatlich finanzierten Medien der staatlichen Förderung von Medien». Darauf zu sehen ist das Trio Michael Ringier, Pietro Supino und Peter Wanner, für die es «keine Steuermilliarden» geben soll, wie 20 Minuten berichtet.

CH-Media-Chef Peter Wanner habe deswegen bereits einen Anwalt eingeschaltet. Dieser fordere den Verein dazu auf, umgehend alle Plakate sowie Unterlagen, wie etwa Flyer, mit einem Foto von Peter Wanner zu entfernen. Der Anwalt einer Aarauer Kanzlei weist in einem Schreiben, das 20 Minuten vorliegt, auf die Verletzung der Persönlichkeitsrechte und den Verstoss gegen das Datenschutzgesetz hin. Ihr Klient habe der Verwendung seines Bildes durch den Verein nie zugestimmt, heisst es darin laut 20 Minuten. Zudem suggerieren die Plakate, dass den Verlagen bei Annahme der Vorlage Milliarden an Steuergeldern zukommen würden. Das entspreche nicht der Wahrheit: Maximal 50 Millionen Franken flössen an die vier grossen Medienunternehmen flössen, schreibt der Anwalt mit Verweis auf das Faktenblatt des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom).

Nein-Komitee zeigt sich unbeeindruckt

Der Verein «Nein zu staatlich finanzierten Medien der staatlichen Förderung von Medien» hält an den Plakaten trotz Unterlassungsaufforderung fest. Der Anwalt des Vereins kontert den Vorwurf des CH-Media-Chefs: Peter Wanner stehe im Interesse der Öffentlichkeit angesichts der politischen Diskussion im Vorfeld der Abstimmung. Die Abbildung ziele weder auf ihn als Privatperson, noch werde er dadurch in irgendeiner Weise herabgesetzt.

Auch den Vorwurf unwahrer Behauptungen weist der Anwalt im Schreiben zurück, das 20 Minuten ebenfalls vorliegt. Die Äusserung auf dem Plakat rechtfertigt er mit freier Meinungsfreiheit. gedeckt und im Rahmen eines politischen Abstimmungskampfs jedenfalls gerechtfertigt.

Der Geschäftsführer des Vereins Philipp Gut zeigt sich über das Vorgehen von Peter Wanner irritiert. Denn: Die Plakate hingen seit Anfang Januar. Das Ja-Lager sei offenbar nervös, sagt Philipp Gut gegenüber 20 Minuten und bezeichnet die Drohung mit der Klage als ein «verzweifeltes Störmanöver».

Supino: «Plakat unpassend»

Pietro Supino, Verleger und Präsident der TX-Group, zu der auch 20 Minuten gehört, bezeichnet die Plakate des Nein-Komitees als «unpassend». Diese seien für die TX-Group aber nicht entscheidend. Der Hauptteil des Medienpakets betreffe die indirekte Presseförderung. Da fliesse kein Geld in die Kassen der Verlage, sondern die Postzustellung in die Haushalte werde verbilligt. Gefördert werde eine öffentliche Infrastruktur, damit Zeitungen weiterhin nach Hause zugestellt werden können. Ringier-Verleger Michael Ringier lässt ausrichten, Ringier wolle sich nicht dazu äussern. (mj)