SRG: Play Suisse knackt 500'000-Abonnenten-Marke

18 Monate nach der Lancierung zählt die Streamingplattform Play Suisse 500'000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer, wie die SRG in einer Mitteilung schreibt. Begründet wird dies mit der Lancierung von zahlreichen Qualitätsserien wie «Tschugger», «Sacha», «Nebensaison», «Arthur» und «Neumatt» sowie Schweizer Filmklassikern und Dokumentationen. Insgesamt hat Play Suisse mittlerweile 3079 Titel im Katalog.



Play Suisse positioniere sich damit als wichtiger Akteur für die nationale Verbreitung von Schweizer Inhalten in den unterschiedlichen Sprachregionen und bilde die multikulturelle Schweiz ab. 75 Prozent der Abonnentinnen und Abonnenten nutzen ihr Konto auf Deutsch, 20 Prozent auf Französisch, 5 Prozent auf Italienisch und 0,05 Prozent auf Rätoromanisch. Ungefähr ein Viertel der Sehzeit findet mit aktivierten Untertiteln statt und 43 Prozent der Nutzerinnen konsumieren SRG-Inhalte und -Koproduktionen aus den anderen Sprachregionen.



Pierre-Adrian Irlé, Leiter Play Suisse: «Dieser symbolische Meilenstein von 500'000 Konten zeugt von der Dynamik des Streamings in der Schweiz und bekräftigt Play Suisse als starke lokale Alternative zu internationalen Plattformen. Unsere leidenschaftlichen Teams freuen sich darauf, die Schweiz weiterhin durch einen immer attraktiveren Katalog und eine reiche und vielfältige Erfahrung zusammenzubringen.»



Seit Anfang 2022 ist bei der Gesamtzahl der Zugriffe über den Fernseher eine Zunahme von sechs Prozentpunkten zu verzeichnen. Dies widerspiegle die Veränderungen der Konsumgewohnheiten der Nutzerinnen und Nutzer, so die SRG. Insgesamt würden 18 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer über den Fernseher, 49 Prozent über den Laptop und 33 Prozent über das Mobiltelefon auf Play Suisse zugreifen. 44 Prozent der Sehdauer findet allerdings am grossen Bildschirm, dem Fernseher, statt.



Bakel Walden, Direktor Entwicklung und Angebot der SRG: «Play Suisse hat sich als überzeugendes interregionales Angebot für alle Fans von starken Schweizer Inhalten etabliert. Zu diesem Erfolg herzlichen Glückwunsch an die beteiligten Teams der SRG und an unsere externen Partnerinnen und Partner. Das sehr positive Feedback unserer Nutzerinnen und Nutzer freut uns nicht nur, sondern ist auch eine grossartige Motivation für die nächsten Schritte. Mit Play Suisse haben wir noch viel vor und die nächsten Highlights aus unseren vier Sprachregionen sind schon bereit für die Veröffentlichung. Viel Spass beim Streamen und Entdecken.»(pd/wid)