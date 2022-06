Seit 2014 verleiht die Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit (ch Stiftung) jährlich den Föderalismuspreis an eine Person oder Organisation, die sich für die föderalistische Schweiz einsetzt.

Play Suisse, die Streaming-Plattform der SRG, gehörte zu den sechs Finalistinnen der Ausgabe 2022, bei der rund 40 Bewerbungen eingegangen sind. Die Plattform erhält eine besondere Würdigung der Jury. Play Suisse vereine die besten Produktionen von SRF, RSI, RTR und RTS unter einem Dach, heisst es in der Begründung der Jury. Diese spielen in verschiedenen Regionen und erzählen dabei Geschichten, die für die ganze Schweiz interessant und relevant seien. Die Produktionen sind auf Deutsch, Französisch, Italienisch und nach Möglichkeit auf Rätoromanisch untertitelt und teilweise synchronisiert, was den Brückenschlag zwischen den Sprachregionen erleichtere.

Der Preisträger des Föderalismuspreises 2022 ist das Forum per l'italiano in Svizzera. Der Preis ist mit 10’000 Franken dotiert. Die Jury setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und der Zivilgesellschaft zusammen. Jede Person oder Organisation mit Sitz in der Schweiz kann sich um den Preis bewerben. (pd/mj)