Republik: Podcast «Mord im Männermilieu» lanciert

Die Republik thematisiert in einer sechsteiligen Podcastserie eine Reihe von Morden an schwulen Männern im Zürich in den 1950er- und 1960er-Jahren. «Mord im Männermilieu» lässt die Hörerinnen und Hörer einen Blick in das damals verborgene Homosexuellen-Milieu werfen, heisst es in der Mitteilung. Sex unter Männern sei zwar zu dieser Zeit schon legal gewesen, doch Schwule mussten ihre Liebe, Freundschaften und Sexualität heimlich ausleben. Und seien immer wieder Opfer von Gewalttaten geworden.







Der Podcast «Mord im Männermilieu» fokussiert auf sechs Morde an schwulen Männern in Zürich über einen Zeitraum von rund zehn Jahren, die durch einen feinen Faden miteinander verbunden sind: Sie geschehen im Kontext einer homophoben Gesellschaft, einer übersteuernden Polizei und sensationslüsterner Medien. Ein fataler Mix, der die Emotionen gegenüber der schwulen Community hochkochen lässt. Vor allem die Polizei geht repressiv mit der Szene um. Darüber berichten im Podcast auch Zeitzeugen, welche die damaligen Geschehnisse selbst zu spüren bekamen.

«Mord im Männermilieu» arbeitet eine dunkle Periode der Schweiz und insbesondere Zürichs auf – und zeugt von der damaligen Intoleranz der Gesellschaft, schreibt die Republik. Gleichzeitig zeichne der Podcast aber auch nach, wie aus Repression plötzlich Aufbruch werden könne und wie gegenüber Homosexuellen ein gesellschaftlicher Wandel einsetzte.

Bei «Mord im Männermilieu» handelt es sich um eine aufwendige dokumentarische Audioproduktion der Republik, umgesetzt vom Autorenduo Alexander Wenger und Michael Rüegg. Die beiden haben intensiv recherchiert, Archivmaterial ausgegraben und mit Menschen geredet, welche die Ereignisse von damals selber miterlebt haben.

Weitere Mitwirkende an der Produktion sind Daniel Hobi (Musik, Tonaufnahmen und Schnitt), Thomas Ott (Illustration), Marco DiNardo (Produktionsleitung), Patrick Venetz (Regie) und Sven Gallinelli (Artdirection).

Die erste Folge des Podcasts wurde am Samstag veröffentlicht, danach gibt es bis zum 2. April immer samstags eine weitere Folge. Zu hören gibt es die Serie auf republik.ch und auf den gängigen Podcast-Apps von Apple, Spotify und Google. (pd/wid)