Dass Christoph Blocher häufig «Arena»-Gast ist und jetzt gleich zweimal hintereinander in der Polit-Talksendung auftritt, führt zu Diskussionen auf Twitter. Wie blick.ch berichtet, rechnet beispielsweise eine CVP-Frau vor, dass der SVP-Vordenker in den letzten 43 regulären «Arena»-Sendungen fünfmal Gast und zweimal Namensgeber der Sendung war. Allerdings seien in den letzten 12 Monaten auch verschiedene Parteichefs fünfmal bei Projer in der Sendung gewesen, so blick.ch.

Zudem würden sich auch Parlamentarier diesbezüglich kritisch äussern: BDP-Präsident Martin Landolt fragt die Twitter-Gemeinde, welche Rolle Blocher künftig in der Arena übernehmen solle: Dauergast oder Moderator?

Welche Rolle soll Christoph Blocher künftig in der #srfarena von @SRF haben? — Martin Landolt (@LandoltMartin) 3. Dezember 2018

Blick.ch hat Jonas Projer um Stellungnahme gebeten. «Christoph Blocher ist ein herausragender Politiker, welcher die Schweizer Politik und besonders unser Verhältnis zur EU bis heute stark prägt», so der «Arena»-Redaktionsleiter. Die «Arena» freue sich, Blocher regelmässig in der Sendung begrüssen zu dürfen. Wie auch viele andere wichtige Politikerinnen und Politiker, die mindestens ebenso oft in der «Arena» zu Gast seien.

Und weiter: Sieben Personen seien am Freitag von der «Arena» erneut eingeladen worden, um das Rahmenabkommen zu diskutieren. «Kritisiert wird dies aber nur in Bezug auf eine Person.» Man nehme das so zur Kenntnis.

Auf Twitter stellt Projer klar, dass Blocher im letzten Jahr gar nicht am häufigsten zu Gast war und nicht fünf, sondern vier Mal aufgetreten war:

Gleich Aufzeichnung. Zu H. von @Blickch und anderen - hier die Fakten. In den letzten 12 M waren am häufigsten zu Gast in #srfarena: NR Gössi 5, NR ESS 5, NR Rösti 5, NR Rytz 5, SR P. Müller 5, SR Lombardi 4, aBR Blocher 4, NR Walti 4, NR Pfister 4, NR T. Moser 4. JP @SRF — Jonas Projer (@jonasprojer) 7. Dezember 2018

Weihnachtsessen hat Vorrang

Zur Sendung vom Freitag hatte die «Arena»-Redaktion – bis auf eine Ausnahme – dieselben Gäste eingeladen, die schon vergangene Woche zum ersten Teil der Diskussion um das EU-Rahmenabkommen auftreten durften. Und für einmal gab es keine Zusammenfassung auf Watson. «Da war das Weihnachtsessen. Und da sollen alle dabei sein. Das ist wichtig», schreibt die Watson-Redaktion in einer kurzen Erklärung.

Watson.ch fasst normalerweise Woche für Woche die «Arena» zusammen. (eh)