SonntagsZeitung: Presserat heisst Beschwerde teilweise gut

Eine Beschwerdeführerin habe moniert, dass ein Artikel der Wochenzeitung über die Behandlung von Kindern, die sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, die Wahrheitspflicht in mehreren Punkten missachtete und diskriminierende Passagen vorweise. Das teilte der Presserat am Freitag mit.

Der Presserat gab der Beschwerde gegen den Text aber nur in einem Punkt recht. Die Behauptung, in Grossbritannien sei die Abgabe von Pubertätsblockern an Jugendliche verboten worden, war falsch und verstiess gegen die Wahrheitspflicht. Der Presserat beurteile diesen Umstand als journalistische Unzulänglichkeit. In allen übrigen Punkten wurde die Beschwerde abgewiesen, hiess es in der Medienmitteilung.

In dem Artikel über die Behandlung von Kindern mit Geschlechtsdysphorie stellte die Zeitung fest, dass die Zahl solcher Fälle stark zunehme. Dies sei problematisch, weil die entsprechende Diagnose heute zu wenig gründlich erfolge und die häufig verschriebene Therapie mit Hormonblockern schädlich sein könne. (sda/spo)