Tamedia: Priska Amstutz wird Chefin redaktionelle Innovation

Priska Amstutz, bis Anfang März 2023 Co-Chefredaktorin des Tages-Anzeigers, übernimmt per sofort die neu geschaffene Position als Chefin redaktionelle Innovation bei Tamedia. In dieser Funktion konzipiere sie neue redaktionelle Produkte für bestehende und zukünftige Zielgruppe, heisst es in einer Mitteilung.



«Die Zukunft braucht Journalismus, der berührt. Priska Amstutz wird in ihrer neuen Rolle kreative Medienformate entwickeln, die diesem Journalismus eine Heimat geben. Innovationskraft, Unternehmensgeist und die Passion für lebensfrohen Journalismus bilden den roten Faden in Priska Amstutz’ Werdegang. Wir freuen uns sehr, dass wir diese strategisch bedeutende Aufgabe in ihre Hände geben können», wird Mathias Müller von Blumencron, Leiter Publizistik und Product bei Tamedia, zitiert.



Neben dem neuen Bereich betreut Amstutz weiterhin Projekte im Bereich Editorial Equality, schreibt als Autorin für diverse Tamedia-Publikationen und bleibt Podcast-Host von «Tages-Anzeigerin», dem Podcast für mehr Sichtbarkeit von Frauen in Medien.



Priska Amstutz ist seit Anfang 2020 bei Tamedia tätig. Von Juli 2020 bis Anfang März 2023 war sie Co-Chefredaktorin des Tages-Anzeigers und gleichzeitig Ressortleiterin Stadtleben und Züritipp sowie Projektleiterin «Diversity und Inclusion» für Tamedia. Sie verantwortete den Relaunch des Züritipp, entwickelte diverse Newsletter-Konzepte und lancierte den Podcast «Tages-Anzeigerin». Als Co-Autorin verfasste sie das Buch «Das neue 40».



Zuvor war sie Head of Digital und stellvertretende Chefredaktorin bei den Zeitschriften Bolero und Style von Ringier Axel Springer Schweiz und leitete dort diverse redaktionelle Entwicklungsprojekte. Frühere Stationen waren die Chefredaktion des Kundenmagazin von Kuoni Reisen und die Leitung der Onlineredaktion der Zeitschrift Annabelle. Sie koordinierte diverse Projekte im Bereich Strategie und Innovation für Medienunternehmen, führte einen Hotelbetrieb in Graubünden und war Unternehmerin im digitalen Bereich. Amstutz studierte Publizistik, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und populäre Literatur an der Universität Zürich und lebt mit ihren beiden Kindern in Zürich. (pd/wid)