Blick TV: Publikum mehrheitlich gegen Medienpaket

Am 13. Februar entscheidet das Volk über das Medienförderungsgestz. Wie die Leserinnen und Leser vom Blick zu der Vorlage stehen, zeigte sich in einem »Abstimmungs-Kampf» auf Blick-TV am Mittwoch, 26. Januar. Darin duellierten sich Matthias Aebischer (SP) und Peter Weigelt (FDP) mit Argumenten zum Medienpaket.

Im Nachgang der Sendung konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer über den Gewinner des Duells abstimmen. Das Ergebnis: 75 Prozent stimmten für den Präsidenten des Referendumskomitees «Mediengesetz Nein». SP-Nationalrat Matthias Aebischer konnte nur ein Drittel der Teilnehmenden überzeugen. Der Preis für den Gewinner des Duells: ein Gratisinserat im Blick. Die Anzeige ist in der Blick-Ausgabe vom Freitag, 28. Januar erschienen. (mj)