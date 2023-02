Blick: Qendresa Llugiqi startet im News-Ressort

Alpine Ski-WM

673'000 Menschen sahen Odermatts Riesenslalom-Erfolg

Mit der Entscheidung beim Riesenslalom erreichte SRF am Freitag einen Marktanteil von über 75 Prozent.

Die letzten Wettkampftage an der Alpinen Ski-WM in Courchevel Méribel standen ganz im Zeichen von Marco Odermatts WM-Gold im Riesenslalom. Die Entscheidung am Freitag erreichte bei SRF einen Marktanteil von über 75 Prozent.