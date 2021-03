TV24: Quotenrekord mit «Sing meinen Song»

Die Neuinterpretationen der Songs von Newcomerin Ta'Shan haben am Mittwochabend nicht nur den Star des Abends in ihren Bann gezogen, sondern auch das TV-Publikum. Die vierte Folge von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» erzielte «sensationelle Quoten», wie TV24 in einer Mitteilung schreibt.

«Sing meinen Song» habe gleich zwei Sendungsrekorde gebrochen: Der sogenannte Overnight-Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 15- bis 49-Jährigen lag bei 15 Prozent, heisst es in der Mitteilung. Und auch der Live-Marktanteil habe gemäss Mediapulse TV Data bei 13,5 Prozent gelegen. Damit «liess TV24 die TV-Konkurrenz deutlich hinter sich und erzielte Bestwerte», schreiben die Sendungsmacher.

Der «sagenhafte» Overnight-Marktanteil bei den 15- bis 49-Jährigen sei gleichzeitig ein neuer Rekordwert in der Primetime auf TV24 seit Senderbestehen. (pd/cbe)