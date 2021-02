Sing meinen Song: Am 3. März startet die zweite Staffel

Sieben namhafte Künstler sitzen ab dem 3. März in der diesjährigen Ausgabe der CH-Media-Musiksendung «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» auf dem Sofa, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Die acht Folgen werden jeweils mittwochs ab 20.15 Uhr auf TV24 ausgestrahlt. Gemeinsam mit Host Seven lassen sich Beatrice Egli, Dodo, Kunz, Jaël, Adrian Stern und Ta'Shan in Gran Canaria auf ein «musikalisches Abenteuer voller Emotionen» ein (persoenlich.com berichtete).





3. März: Dodo

Reggae-Sänger und Produzent Dodo erlangte mit seinem Ohrwurm «Hippie-Bus» schweizweite Bekanntheit und räumte eine Platin-Auszeichnung ab. Seine beiden letzten Alben erreichten Goldstatus. Der 42-jährige Zürcher produzierte unter anderem auch für das erfolgreiche Musiker-Duo Lo Leduc das Album «Zucker fürs Volk», das mit drei Swiss Music Awards ausgezeichnet wurde.





10. März: Beatrice Egli

Gewinnerin der zehnten «DSDS»-Staffel, sechs Nummer-Eins-Alben, mehrfach Platin und Gold, zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen – das ist die Erfolgsbilanz von Beatrice Egli. Damit hat die 32-Jährige Schweizer Musikgeschichte geschrieben. Die sympathische Schwyzerin hat den Schlagerolymp im Sturm erobert und ist aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken.





17. März: Adrian Stern

Sänger Adrian Stern erhielt für seine Werke diverse Auszeichnungen und wurde unter anderem mit Gold und Platin ausgezeichnet. Nebst seinen eigenen Songs komponiert und produziert der 45-jährige Musiker Lieder für bekannte Stimmen der Schweizer Musikwelt.





24. März: Ta'Shan

Die Bernerin mit indischen Wurzeln Ta'Shan erlangte unter anderem durch ihren Auftritt auf der Newcomer-Bühne des englischen Glastonbury Festivals internationale Bekanntheit. Die 29-jährige Soul-, R&B- und Hip-Hop-Sängerin veröffentlichte bereits einige Projekte, die auf Spotify bereits weit über zwei Millionen Mal gestreamt wurden.





31. März: Kunz

Mundartsänger Kunz war mit seinem ersten Album «Eifach so» 2014 über ein Jahr lang in den Top 100 der Schweizer Charts und stieg mit den folgenden drei Alben jeweils direkt auf Platz Eins ein. Der Erfolg des 35-Jährigen wurde bisher mit vier Gold- und zwei Platin-Schallplatten sowie zwei Prix Walos gefeiert.





7. April: Jaël

1998 stiess Sängerin Jaël zur Band Lunik. Die Alben der Band erreichten Gold- und Platinstatus. Seit 2015 ist die 41-jährige Bernerin als Solokünstlerin erfolgreich.





14. April: Seven

Gastgeber und Soulsänger Seven steht regelmässig auf internationalen Bühnen und erhielt für seine Tonträger fünf Mal Gold. Schon in der ersten Staffel der Schweizer Adaption von «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» lud der 41-jährige Künstler nach Gran Canaria ein. «Beim nächsten Mal werde ich lockerer sein», sagte Seven vor einem Jahr im persoenlich.com-Videointerview «Creative Coffee».

Die zweite Staffel von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» dauert bis am 21. April, dann werden zum Abschluss Duette zum Besten gegeben.

Schon vor einem Jahr entstand das Album «Sing meinen Song» mit allen 56 Songs der gesamten Staffel. Das Album wurde im vergangenen Jahr in der Schweizer Hitparade zum erfolgreichsten Schweizer Album der Schweizer Album-Jahrescharts 2020 gekürt, wie es in der Mitteilung heisst. Das neue Album mit den Interpretationen der diesjährigen Gäste ist ab Freitag, 5. März, im Handel und auf den Streamingplattformen verfügbar. (pd/cbe)