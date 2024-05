Publiziert am 06.05.2024

Die Regionalsender Radio Central und Sunshine Radio sowie das volkstümliche Radio Eviva senden künftig aus Luzern. Der Umzug von Rotkreuz im Kanton Zug in das Luzerner Maihofquartier erfolgt Anfang 2025. Das teilte CH Media am Montag mit.

Integration in trimedialen Newsroom

Am Zentralschweizer Hauptstandort erstellt CH Media in den kommenden Monaten neue Radiostudios mit modernster Technik. Gleichzeitig werden die Redaktionen von Radio Central, Sunshine Radio und Radio Eviva in einen neu gestalteten trimedialen Newsroom integriert. Teil dieses Newsrooms sind künftig auch die Redaktionen von Radio Pilatus, dem Onlineportal PilatusToday und dem TV-Sender Tele1.

Grund dafür sind notwendige Investitionen in eine neue technische Infrastruktur. «Die Studiotechnik unserer Regionalradios in Rotkreuz und Luzern hat das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Wir haben uns dazu entschlossen, die unvermeidliche Investition an einem gemeinsamen Standort im Herzen der Zentralschweiz zu tätigen. So profitieren künftig alle Teams optimal von der trimedialen Zusammenarbeit und einem topmodernen Arbeitsumfeld», wird Florian Wanner, Leiter Regionale Elektronische Medien von CH Media in einer Medienmitteilung zitiert.

«Profile der Radios bleiben eigenständig»

Die redaktionelle und programmliche Eigenständigkeit von Radio Central, Sunshine Radio und Radio Eviva bleibt wie gewohnt bestehen. Nicola Bomio, Radioleiter von CH Media, betont: «Auch wenn unsere Zentralschweizer Radiostationen räumlich näher zusammenrücken, bleiben die Profile der verschiedenen Radios eigenständig. Die Radioredaktionen produzieren auch in Zukunft ein für ihre Hörerschaft massgeschneidertes Programm mit starkem regionalem Charakter.»

Mit der ebenfalls im Maihof ansässigen «Luzerner Zeitung» entsteht in der Zentralschweiz ein Medienhaus für rund 200 Mitarbeitende. Die Umbauarbeiten starten im zweiten Halbjahr 2024. Der Einzug von Radio Central, Sunshine Radio und Radio Eviva ist für das erste Quartal des kommenden Jahres geplant. (pd/nil)