Publiziert am 17.11.2026

Ein Jahr nach dem Start ist die moderierte Live-Morgenshow von Vintage Radio Geschichte (persoenlich.com berichtete). persoenlich.com-Redaktionsleiter Christian Beck war von Anfang an skeptisch. Der Sender sei gross geworden, als die Leute während Corona im Homeoffice statt im Auto sassen – und deshalb auf einen Musiksender ohne Moderation umschalteten. Kritisch sieht Beck auch, dass die Morgenshow künftig aufgezeichnet wird. Das klinge «generisch und austauschbar wie eine KI». Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret sieht im Live-Charakter die grosse Stärke des Radios. Gerade in einer uniformen, digitalen Zeit gebe es wieder eine Sehnsucht nach menschlichen Stimmen. Dass so viel über das Medium diskutiert werde, zeige: «Radio ist immer noch ein sexy Medium.»

Bei der Rückkehr der SRG auf UKW spricht Ackeret vom «grossen Triumph» von Roger Schawinski. Eine grosse Rückwanderung der Hörerinnen und Hörer erwartet er aber nicht. Beck erinnert sich an seinen zweiten Arbeitstag bei persoenlich.com im Jahr 2016. Schon damals war der Umstieg auf DAB+ das grosse Thema, und UKW sollte bis spätestens 2025 abgeschaltet werden. Für beide ist klar: Die SRG wird auch in zehn Jahren noch auf UKW senden.

Zudem verraten die beiden ihre Good und Bad News der Woche. Beck ärgert sich über KI-generierte Anfragen aus aller Welt:

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (cbe)