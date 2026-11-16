Vintage Radio: Melanie Winiger moderiert nicht mehr

Melanie Winiger moderiert die Morgenshow von Vintage Radio nicht mehr. Der Sender hat ihren Vertrag im Rahmen eines Stellenabbaus der Energy-Gruppe aufgelöst, wie ihr Management gegenüber persoenlich.com bestätigt. Winiger hatte ein Pensum von 20 Prozent und moderierte jeweils dienstags. Für sie war es der erste Job am Radiomikrofon.

Die Morgenshow wird ab kommender Woche vorproduziert, eine Live-Moderation gibt es damit nicht mehr. Die Sendung soll weniger Wortanteil haben und stärker auf Musik setzen. Moderieren wird Programmleiterin Laura Eberle, die seit Februar donnerstags und freitags moderiert. Joel Grolimund, der bisher zusammen mit Winiger am Morgen moderierte, übernimmt ab kommender Woche die Abendshow von Energy, die auf den Sendern in Zürich, Bern und Basel läuft. Das teilte Ringier auf Anfrage mit.

Der vormals unmoderierte Musiksender hatte die Morgenshow am 17. November 2025 zu seinem zehnjährigen Bestehen eingeführt (persoenlich.com berichtete). Die neue Sendung werde «genau diese Mischung aus Relevanz und Nähe bieten, die sich unsere Hörerinnen und Hörer wünschen», sagte Chief Audio Officer Pascal Aminzadeh damals. Vintage Radio sei «ein ungeschliffener Diamant», befand der damalige CEO Kevin Gander.

Die Morgenshow lief werktags von 5 bis 9 Uhr. Zum Start moderierten Anna Maier, Joel Grolimund und Melanie Winiger. Maier verliess den Sender bereits Ende Januar wieder. Über den Sommer ergänzte Marietta Tomaschett das Team als freie Mitarbeiterin.

Vintage Radio gehört zur Energy-Gruppe, an der Ringier die Mehrheit hält. Die Gruppe hatte am Montag bekannt gegeben, elf Mitarbeitende nicht weiter zu beschäftigen. Mit dem Abbau hatte sie auch Anpassungen im Programm angekündigt.