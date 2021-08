Publicom: Radio Rumantsch ist sympathischstes Radio

52 Radiomarken hat Publicom in der diesjährigen MediaBrands-Studie auf ihre qualitative Ausstrahlung im Publikum untersucht. Was die Sympathie anbelangt, kann es keine andere Radiomarke mit dem rätoromanischen SRG-Radio Rumantsch aufnehmen, das den schweizweit höchsten Sympathiewert erreicht. In der Romandie und in der Deutschschweiz erhält das Bieler Lokalradio Canal 3 Bestnoten von seiner Hörerschaft. Es liegt fast gleichauf mit dem anderen zweisprachigen Lokalsender, RadioFr aus Fribourg, wie es in einer Mitteilung im Vorfeld des SwissRadioDay 2021 vom Donnerstag heisst.

Der dritte Platz auf dem Podest wird in den beiden grossen Sprachregionen der Schweiz von einem öffentlichen Sender belegt: Radio SRF 2 Kultur beziehungsweise Couleur 3. In der italienischen und rätoromanischen Schweiz gehören die Plätze zwei und drei dem SRG-Radio Rete Tre und dem privaten Radio3i. Insgesamt schaffen es sowohl in der Deutschschweiz als auch in der Romandie sechs private Schweizer Lokalsender in die Top Ten.

Mit der MediaBrands-Studie ermittelt Publicom jährlich die Brand Performance von Medienmarken in der Schweizer Bevölkerung. Die Erhebung 2021 wurde im April und Mai durchgeführt und basiert auf einer für die Bevölkerung von 15 bis 79 Jahren repräsentativen Stichprobe von 4700 Personen. Die statistische Fehlerquote liegt bei +/- 1,4 Prozent. (pd/cbe)