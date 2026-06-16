Verlag Bock: Radio Schaffhuuse startet Testbetrieb

Publiziert am 16.06.2026

Der Verlag Bock lanciert mit Radio Schaffhuuse ein KI-Radio für die Region Schaffhausen. Die Beiträge basieren auf journalistisch verfassten oder geprüften Texten, die per künstlicher Intelligenz als Audio aufbereitet werden. Damit komplettiert der Verlag sein Medienangebot unter der Dachmarke SHmedien: Lesen im Schaffhauser Bock, schauen auf Schaffhausen24 – und neu auch hören über den neuen Sender Radio Schaffhuuse.

Das Konzept unterscheidet sich bewusst vom klassischen Radioformat. Neben Musik steht redaktioneller Inhalt im Mittelpunkt: Sämtliche Beiträge stammen von regionalen Akteuren, Vereinen und Gemeinden. Um die Aktualität sicherzustellen, wurde bereits im April ein eigener Newsroom aufgebaut und personell verstärkt.

Empfangbar ist der Sender in der gesamten Ostschweiz über DAB+ (Kanal 5D). Zum Sendestart geht ausserdem die neue Website radio-sh.ch online, über die ein Web-Player bereitsteht. (pd/cbe)