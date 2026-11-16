Energy: Radiogruppe trennt sich von elf Personen

Publiziert am 16.11.2026

Die Energy Gruppe Schweiz entlässt neun Mitarbeitende in der Redaktion und im Verkauf. Zudem werden die Verträge von zwei Freelancern nicht verlängert. Das teilte die Gruppe, an der Ringier die Mehrheit hält, am Montag nach Abschluss des Konsultationsverfahrens mit. Verwaltungsratspräsident Alexander Theobald führt das Unternehmen seit dem Abgang von CEO Kevin Gander Ende Juni interimistisch.

Am 22. Oktober hatte Energy angekündigt, bis zu 15 Stellen abzubauen (persoenlich.com berichtete). Bis zum 6. November konnten die Mitarbeitenden Vorschläge einreichen, um Kündigungen zu vermeiden, ihre Zahl zu senken oder die Folgen zu mildern. Auch diese Vorschläge hätten dazu beigetragen, den Abbau zu verringern, schreibt das Unternehmen. Unter den Entlassenen sind auch langjährige Radioleute, die seit zehn oder mehr Jahre für den Sender arbeiten.

Energy begründet den Schritt mit dem anhaltenden Druck auf die Werbeeinnahmen. Im Juni 2025 hatte die Gruppe angekündigt, ihre Sender in St. Gallen und Luzern einzustellen. Fünf Mitarbeitende wurden in der Folge entlassen. Seit Anfang 2026 sendet Energy nur noch aus Zürich, Bern und Basel. (pd/sda/nil)