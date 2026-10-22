Publiziert am 22.10.2026

Die Energy Gruppe Schweiz plant einen Personalabbau. Betroffen sind bis zu 15 Beschäftigte, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Mitarbeitenden wurden am selben Tag an einer internen Veranstaltung informiert. Im Konsultationsverfahren, das nun beginnt, können sie Vorschläge einreichen, wie sich Kündigungen vermeiden, ihre Zahl verringern oder ihre Folgen mildern lassen. Wie viele Personen Energy insgesamt beschäftigt, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Der Abbau soll laut Mitteilung verschiedene Unternehmensbereiche treffen. Geprüft werden die Bündelung administrativer Aufgaben, schlankere interne Abläufe und eine «effizientere Aufstellung in den Redaktionen». In der Mitteilung ist auch von Anpassungen im Programm die Rede. Welche das sind, lässt Energy offen.

Die Hörerzahlen seien stabil, die Werbeeinnahmen stünden aber unter Druck, schreibt das Unternehmen. Zahlen nennt es keine. «Unsere Sender erreichen täglich hunderttausende Hörerinnen und Hörer», lässt sich Verwaltungsratspräsident Alexander Theobald in der Mitteilung zitieren. Theobald führt Energy seit Ende Juni auch operativ ad interim. Damals hatte CEO Kevin Gander das Unternehmen per sofort verlassen. Als Grund nannte Energy unterschiedliche Ansichten über die langfristige Ausrichtung (persoenlich.com berichtete).

Bereits im Juni 2025 hatte Energy angekündigt, die Sender in St. Gallen und Luzern per Ende 2025 einzustellen. Von zehn betroffenen Mitarbeitenden verloren fünf ihre Stelle. Seit Anfang 2026 sendet die Gruppe nur noch aus Zürich, Bern und Basel. Über das Ergebnis des Konsultationsverfahrens will Energy nach dessen Abschluss informieren. (pd/nil)