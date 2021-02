Ralph Weibel wird ab April 2021 neuer Redaktionsleiter der gedruckten Nebelspalter-Ausgabe, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Der bisherige Redaktionsleiter Marco Ratschiller scheide Ende März auf eigenen Wunsch aus der Leitungsfunktion, um sich verstärkt anderen Projekten auch ausserhalb der Zeitschrift widmen zu können. Dem Nebelspalter werde er jedoch als regelmässiger Satiriker und Karikaturist erhalten bleiben.

Ratschiller hatte ab 2005 die Chefredaktion des Nebelspalters übernommen und diese Position bis zur Übernahme der Zeitschrift durch die Klarsicht AG im Dezember 2020 inne, um danach als Redaktionsleiter der Printausgabe zu fungieren. Der studierte Historiker und Journalist vermochte es in dieser Zeit, das Profil des weltweit ältesten Satiremagazins zu schärfen und die abonnierte Auflage um über 30 Prozent zu steigern, so die Mitteilung.

«Der Besitzerwechsel ist der ideale Zeitpunkt, um mich selbst auf neue Projekte und lange zurückgestellte Ideen zu konzentrieren und die Weiterentwicklung der Traditionsmarke künftig interessiert aus unabhängiger Warte mitzuverfolgen», lässt sich der 47-jährige Ratschiller zu seinen Entscheid zitieren.

Somm: «Kreativ und kompetent für die nächsten hundert Jahre»

Neuer Redaktionsleiter wird Ralph Weibel. Der 53-jährige St. Galler habe sich «nicht nur als scharfzüngiger Journalist und Satiriker einen Namen gemacht, sondern auch als Bühnenautor und Slam Poet». Er ist seit März 2018 als Produzent für den Nebelspalter tätig.

«Ralph Weibel ist für mich eine Bestbesetzung: Mit seiner Erfahrung und seinen exzellenten Kontakten in der schweizerischen Comedy-Szene wird er den Nebelspalter kreativ und kompetent in die nächsten hundert Jahre führen», sagt Markus Somm, VR-Delegierter der Klarsicht AG. «Ich danke Marco Ratschiller für sein grandioses Engagement für den Nebelspalter, und freue mich enorm, mit Ralph Weibel einen so fähigen Nachfolger gefunden zu haben.» (pd/lol)