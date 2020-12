Besitzerwechsel: Markus Somm übernimmt den Nebelspalter

Die Klarsicht AG, Winterthur, übernimmt den Nebelspalter. Thomas Engeli, der bisherige Besitzer, beteiligt sich selbst an der Klarsicht AG und zieht in deren Verwaltungsrat ein. Dies heisst es ein einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Klarsicht AG ist eine Firma, die vor kurzem von Markus Somm und über sechzig Investoren ins Leben gerufen worden ist. «Sie beabsichtigt, den Nebelspalter digital neu zu lancieren. Die Printausgabe erscheint bis auf weiteres unverändert, ebenso wird der gedruckte Nebelspalter in Horn am Bodensee produziert, Redaktionsleiter bleibt Marco Ratschiller», heisst weiter.

Markus Somm wird Chefredaktor

Thomas Engeli wird als Herausgeber des gedruckten Nebelspalters fungieren. Man habe das Ziel, «die älteste Satire-Zeitschrift der Welt auf die kommenden hundert Jahre vorzubereiten». Zu diesem Zweck wird die Klarsicht AG noch dieses Jahr eine bedeutende Kapitalerhöhung erfahren. Rund sechzig Investoren werden laut Mitteilung dann «beträchtliche Mittel» einschiessen.

Das Amt des Verwaltungsratspräsidenten übernimmt Konrad Hummler. «Der Nebelspalter ist eine der grossen Marken der schweizerischen Mediengeschichte», sagt lässt sich Somm zitieren. «Ich freue mich ganz ausserordentlich, diese grandiose Tradition weiterzuführen.» Somm wird als Chefredaktor den Nebelspalter leiten.

Stillschweigen vereinbart

Noch erst vor zwei Tagen schrieb Thomas Engeli in einem Brief an die Abonnenten, er wolle nicht «einfach so verkaufen», sondern der Verkauf sei aus wirtschaftlichen Gründen notwendig. Er betonte, die Redaktion müsse in Horn angesiedelt sein (persoenlich.com berichtete).

Die neue, digitale Ausgabe des Nebelspalters erscheint im Frühjahr 2021. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. (pd/eh)



