Tele 1: Ramona Schelbert übernimmt «Unterwegs»

Publiziert am 28.08.2026

Ramona Schelbert bereist für die neuen Folgen die Zentralschweiz und trifft dabei Menschen mit unterschiedlichen Berufen, Hobbys oder Traditionen. Zum Auftakt besucht sie Nidwalden und ist dort mit Kleinseilbahnen sowie einem Niederberger-Schiffli unterwegs. In einer weiteren Folge taucht sie mit Berufstauchern im Vierwaldstättersee. Weitere Themen sind laut Website ein Alpkäselager, ein Besuch bei Schwingerkönig Joel Wicki sowie ein Einblick in die Modebranche von der Schneiderei bis zum Fotoshooting.

Die Schwyzerin arbeitete zunächst als Lehrperson, bevor sie 2016 als Videojournalistin zu Tele 1 wechselte. Zwischen 2020 und 2023 war sie bei Ringier tätig, seit April 2023 ist sie als Moderatorin und Produzentin zu Tele 1 zurückgekehrt.

Damian Betschart hatte «Unterwegs» während mehrerer Jahre geprägt und wechselte im Mai zu Radio SRF 1, wo er die Nachfolge der pensionierten Marietta Tomaschett antrat (persoenlich.com berichtete). Er moderierte bei Tele 1 zudem Nachrichtensendungen sowie Fasnachts- und Schwing-Livesendungen.

Die erste Ausgabe von «Unterwegs» unter Schelbert ist für den 6. September angekündigt. (pd/cbe)