SRG: Rechte für Olympische Spiele gesichert

SRF, RTS, RSI und RTR werden weiterhin live im TV und Radio sowie auf den Onlineplattformen über die Olympischen Spiele berichten – mit speziellem Schweizer Fokus und massgeschneidert für alle Landesteile. Die SRG sicherte sich in Kooperation mit der European Broadcasting Union (EBU) schweizweit exklusive Live- und Highlight-Rechte für die Olympischen Spiele 2026 bis 2032. Teil der neuen Vereinbarung sind damit die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand/Cortina d'Ampezzo und 2030 – der Austragungsort ist noch offen – sowie die Sommerspiele 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane. Die Übertragungsrechte für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris hat die SRG bereits vor sieben Jahren über eine Sublizenz von Warner Bros. Discovery erworben, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG: «Alle zwei Jahre vertreten die Schweizer Sportlerinnen und Sportler unser Land mit herausragenden Leistungen bei Olympia. Dass wir uns die Übertragungsechte an diesem wichtigen Sportereignis langfristig sichern konnten, unterstreicht unsere Verlässlichkeit gegenüber unserem Publikum und der Sportnation Schweiz. SRF, RTS, RSI und RTR werden die Olympischen Spiele auch die nächsten Jahre live im frei empfangbaren Fernsehen und Radio sowie auf ihren Onlineplattformen übertragen und dabei die Schweizer Athletinnen und Athleten ins Zentrum rücken. Das sind tolle Nachrichten für alle Sportfans in der ganzen Schweiz.»

SRG-Generaldirektor Gilles Marchand ergänzt: «Diese Vereinbarung ist für den Schweizer Sport und alle Fans eine sehr positive Nachricht. Sie ist das Ergebnis einer intensiven und engen Zusammenarbeit der öffentlichen Medienhäuser in Europa, die Mitglieder der European Broadcasting Union (EBU) sind. Die EBU ist ein starkes Gegenüber zu den grossen kommerziellen Anbietern in Europa und agiert stets im Interesse der Öffentlichkeit.» (pd/cbe)