Konsumenteninfo: Remo Leupin wird Redaktionsleiter von Saldo

von Edith Hollenstein

Zeit für etwas Neues: Nach neun Jahren gibt Roland Gysin die Redaktionsleitung von Saldo ab. «Im Januar habe ich mit der Quereinsteigerausbildung als Primarlehrer begonnen, werde aber noch eine Zeitlang als Redaktor für Saldo tätig sein», schreibt Gysin am Freitag auf eine entsprechende Anfrage von persoenlich.com. Der heute 54-Jährige war vorher verantwortlich für die Medien der Universität Zürich (das UZH Magazin, das UZH Journal und das Onlineportal UZH News).

Gysins Nachfolger ist bereits bestimmt: Remo Leupin, der derzeit beim Migros-Genossenschafts-Bund als Mitglied des Leitungsteams der Direktion Kommunikation & Medien für die Produktion diverser Online- und Printtitel – darunter Migros-Magazin, Migusto, iMpuls – verantwortlich ist.

Leupin übernimmt die neue Funktion als Redaktionsleiter von Saldo am 1. April. Es sei auch eine Art Rückkehr, so Leupin in einer Mitteilung: In den Neunzigerjahren hat er als Produktionschef in der Gründungscrew des RadioMagazins (heute Kulturtipp) gearbeitet, das ebenfalls von der Konsumenteninfo AG herausgegeben wird.

Leupin war Mitgründer, Co-Redaktionsleiter und Blattmacher der TagesWoche, die 2015 eingestellt wurde. Vorher war er in leitenden Funktionen beim Beobachter und bei der Basler Zeitung.