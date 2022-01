Ringier: René Scheu wird Kolumnist der Blick-Gruppe

Am Montag startet der Philosoph René Scheu als neuer Kolumnist bei der Blick-Gruppe. Der Geschäftsführer des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern (IWP), der zuvor das Feuilleton der NZZ leitete, wird zukünftig regelmässig für die Blick-Gruppe schreiben.

Alle zwei Wochen wird er sich in seiner Kolumne «Abgeklärt & aufgeklärt» philosophisch mit politischen, ökonomischen und aktuellen gesellschaftlichen Fragen beschäftigen. Dabei geht es «um echten Fortschritt, gefühlte Wahrheiten, politischen Moralismus und zeitgemässe Aufklärung», wie es in einer Mitteilung von Ringier heisst. Er werde dies so kühl wie leidenschaftlich tun. Einmal im Monat werde der 47-jährige Scheu zudem für die Publikationen der Blick-Gruppe Interviews «mit wichtigen und couragierten Persönlichkeiten des Zeitgeschehens» führen.

Christian Dorer, Chefredaktor Blick-Gruppe, sagt über den prominenten Neuzugang: «René Scheu gehört zu den intelligentesten und scharfsinnigsten Schreibern im Schweizer Journalismus. Seine tiefschürfenden Interviews und seine ganz eigenen Kommentare sind ein intellektueller Genuss und passen hervorragend zur Blick-Gruppe.»

Auch René Scheu freut sich auf die neue Aufgabe: «Das Angebot von Christian Dorer habe ich sehr gerne angenommen. Ich liebe die intellektuelle Arbeit – so zu schreiben, dass möglichst alle es verstehen, bedeutet für mich einen besonderen Reiz und Anreiz. Das ist die Königsdisziplin, und die Medien der Blick-Gruppe bieten hierfür ein grossartiges Umfeld.» (pd/cbe)