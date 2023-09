MediaToo: Republik installiert anonyme Meldeplattform

Vor drei Wochen hat SRF Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen einen Journalisten der Republik publik gemacht (persoenlich.com berichtete). Nun hat das Onlinemagazin am Montag drei Untersuchungsaufträge vergeben, wie es in einer Meldung in eigener Sache heisst. Einerseits soll eine anonyme Meldeplattform installiert und andererseits der Anstellungsprozess der beschuldigten Person untersucht werden. Die beiden Aufträge werden von Helke Drenckhan, Rechtsanwältin und Compliance-Beraterin der ComplianceDesigner GmbH in Adliswil, sowie Lukas Fischer, Inhaber 4N6 Factory GmbH aus Zürich, der spezialisiert ist auf Aufklärung von Mobbing, Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz durchgeführt.



Die anonyme Meldeplattform steht ab sofort und bis zum 28. September zur Verfügung. Die Republik schreibt alle aktiven und ehemaligen Mitarbeitenden sowie weitere Personen aus dem eigenen Umfeld direkt an und weist sie auf die Plattform hin, wie sie schreibt.

Als drittes lässt die Republik den Prozess nach der Meldung an die Geschäftsführung untersuchen. Dies übernimmt die Rechtsanwältin Regula Mullis Tönz.

Die Arbeiten an allen drei Aufträgen hätten am Montag begonnen. Der Verwaltungsrat erwartet erste Ergebnisse als Grundlage für weitere Schritte auf Ende September. Am Ende der Untersuchung sollen allfällige Beschuldigte angehört werden. (wid)