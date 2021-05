«Rettet UKW» - Radiopionier und Medienunternehmer Roger Schawinski sorgt derzeit für Schlagzeilen mit seiner Forderung, die Ultrakurzwelle zu behalten. Im August 2022 will die SRG ihre Sendemasten abschalten. Mehrere zehntausend Menschen haben die Forderung Schawinskis bereits unterschrieben (persoenlich.com berichtete). Und mittlerweile formiert sich auch in Bundesbern Widerstand. Wie geschlossen steht die Branche hinter dem Entscheid? Was spricht dafür? Und was dagegen? Und vor allem: Was kostet das alles? Diese Fragen thematisiert am Samstag auch SRF – im «Medientalk» von Moderator und Sendungsmacher Salvador Atasoy.

Es nehmen Stellung: Roger Schawinski (Radio1), Robert Ruckstuhl (SRF), Susanne Marxer (BAKOM) und Iso Rechsteiner (AG DigiMig). (pd/eh)