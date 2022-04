SRF: Roger Schawinski ortet viele Fehler

Medienpionier Roger Schawinski ist gegenüber dem Schweizer Fernsehen schon immer kritisch eingestellt gewesen. «Doch so dagegen ausgeteilt wie jetzt hat er noch nie», verspricht der SonntagsBlick im Lead zu einem Interview mit Schawinski. Auf die Frage, was SRF falsch mache, antwortete er: «Sehr, sehr viel.»

Schawinski bezeichnet das SRF-Programmangebot als «uninspiriert». Man habe unter dem Vorwand, dass man sparen müsse, die Kreativität im Hauptangebot eingestellt. «Eigentlich kommt mir in der Ära Wappler kaum etwas Neues in den Sinn, was eingeschlagen hat», so der 76-Jährige. Zwar sei man bei den Serien gut unterwegs, einen «schleichenden Abbau» erkennt Schawinski bei den wichtigsten Sparten Unterhaltung und Information.

Auch digitale Formate auf YouTube und TikTok kritisiert der Medienmacher im Interview. Man erreiche nur enttäuschende Reichweiten, und es handle sich dabei kaum um das, was man Service public nenne. «Ich würde mich endlich wieder aufs TV-Programm und auf Inhalte konzentrieren und nicht mehr auf verblasene Distributionsstrategien, bei denen man die knappen Mittel verpulvert», so Schawinski.

Dennoch ist er nicht der Meinung, dass man der SRG mit der Halbierungsinitiative die Mittel verknappen sollte. «Viel wichtiger wäre es, das Management auszuwechseln.» Eines, das das Medium und seine Mitarbeitenden liebe und die Kreativität im Programmangebot ins Zentrum stelle. (cbe)