SRF: Rolf Hieringer macht sich selbstständig

Rolf Hieringer, stellvertretender Chefredaktor der Chefredaktion Audio bei SRF, macht sich im Herbst 2022 mit einer eigenen Beratungsfirma selbstständig, wie es in einer Mitteilung heisst. «Nach 29 Jahren bei SRF wurde der Drang stetig grösser, noch etwas Neues zu probieren. Ab September wage ich nun diesen Schritt in eine unbekannte Arbeitswelt und werde mich selbstständig machen und eine Beratungsfirma gründen», wird Rolf Hieringer zitiert. «Ich bin SRF sehr dankbar für die Möglichkeiten, die mir geboten wurden. Dazu konnte ich in den letzten Jahren komplexe Projekte für SRF und die SRG leiten. Ich habe dabei wundervolle, interessante, kompetente, hilfsbereite und nette Kolleginnen und Kollegen getroffen.»

Rolf Hieringer war bei Radio SRF von 1993 bis 1999 Inlandkorrespondent für Graubünden, danach drei Jahre Produzent und Moderator von «Rendez-vous». Von 2001 bis 2003 berichtete er als Auslandkorrespondent aus dem Nahen Osten. Es folgte die Rückkehr nach Bern als Teamleiter von «Info 3», bis Hieringer 2005 die Redaktionsleitung der «Nachrichten» übernahm.

Ab 2010 war Rolf Hieringer Abteilungs- und Bereichsleiter der Regionalredaktionen und gehörte ab 2011 auch zur Chefredaktion von Radio SRF. Nebst seiner Funktion als stellvertretender Chefredaktor der Chefredaktion Audio ist er seit Mitte 2018 auch verantwortlich für die Entwicklung des digitalen Angebots der Abteilung. Dazu leitete er in den letzten Jahren diverse komplexe Projekte für SRF und die SRG.

Lis Borner, Chefredaktorin Audio, sagt: «Rolf Hieringer ist zukunftsorientiert, pragmatisch, unerschrocken und verliert selten seinen Humor. Eigenschaften, die ihn zur innovativen Kraft in der Chefredaktion Audio machten und die uns bei der Entwicklung neuer digitaler Audioformate halfen. Wir werden ihn sehr vermissen. Gleichzeitig passt es zu Rolf, dass er sich nun daran macht, seinen Traum, ein selbstständiger Unternehmer zu sein, verwirklicht.»

Die Nachfolge von Rolf Hieringer ist noch nicht geregelt. (pd/cbe)