SRF: Roman Röösli wird Ruder-Experte

Publiziert am 25.06.2026

Roman Röösli beendete seine aktive Karriere kurz nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris, wo er Bronze gewann. Zuvor hatte er 2023 in Belgrad den Weltmeistertitel geholt sowie insgesamt acht weitere Medaillen an Welt- und Europameisterschaften gesammelt. Zudem gewann er dreimal den Gesamtweltcup. Nach einem Masterabschluss an der Universität in Oxford begann er eine Lehre zum Biolandwirt. «Ich freue mich sehr darauf, als SRF-Experte meine Erfahrung und Leidenschaft für diese tolle Sportart in die SRF-Berichterstattung einbringen zu dürfen», lässt sich Röösli in einer Mitteilung zitieren.

Sein Vorgänger Gremaud tritt am Samstag an der Lucerne Regatta letztmals als SRF-Experte auf. «Es war mir eine grosse Freude, den Rudersport über all die Jahre für SRF begleiten zu dürfen. Mit grosser Dankbarkeit blicke ich auf zahlreiche eindrückliche und unvergessliche Momente zurück», wird er zitiert. Nach dem ersten Einsatz an der Lucerne Regatta stehen für Röösli im August die Europameisterschaften in Varese sowie die Weltmeisterschaften in Amsterdam auf dem Programm. (pd/cbe)