Schaffhauser Medienpreise: Ronja Bollinger gewinnt Förderpreis

Der Schaffhauser Presseverein hat an seiner Generalversammlung vom Donnerstag die jährlichen Medienpreise vergeben.

Der mit 2000 Franken dotierte Förderpreis geht an die 23-jährige Radiojournalistin Ronja Bollinger für einen Beitrag im Schaffhauser Lokalsender Radio Munot. Bollinger ist laut einer Mitteilung einer nur Insidern bekannten Facette des Schaffhauser Ausgangslebens nachgegangen: Illegale Partys, die mitten im Wald unter freiem Himmel stattfinden. Wer sind die Organisatoren? Wer die Besucher? Und was bedeuten die Feste für den Wald und die Umwelt? Diese Fragen beleuchtet Bollinger in ihrem Audio-Feature, das auch ein Kernstück ihrer Diplomarbeit an der Schweizer Journalistenschule MAZ war.

Der undotierte Ehrenpreis geht an den Schaffhauser Lokaljournalisten Mark Schiesser, wie es weiter heisst. Der 64-Jährige betreue seit Jahren praktisch im Alleingang die Redaktion und Produktion einer Schaffhauser Kleinstzeitung, den «Steiner Anzeiger». Die Wochenzeitung erreiche jede Woche 1000 Abonnentinnen und Abonnenten. Schiesser habe den Steiner Anzeiger seit vielen Jahren geprägt.

Weiter hat der Schaffhauser Presseverein seinen Vorstand erneuert. Neu an der Spitze der Traditionsvereinigung steht Mark Liebenberg. Er ist Redaktor bei den Schaffhauser Nachrichten und Leiter des Schaffhauser Fernsehens. Liebenberg übernimmt das Amt von Zeno Geisseler. (pd/cbe)