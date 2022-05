Rundschau: Russische Journalistinnen über Propaganda

Die «Rundschau» berichtet in einem Beitrag in der Sendung am Mittwochabend über russische Propaganda. Russische Journalistinnen geben Einblick in die Propaganda-Maschine des Kremls, heisst es in einem Sendungshinweis.

Die Propaganda sei ein elementarer Teil des Ukrainekriegs, die russischen Staatsmedien spielten darin eine zentrale Rolle. Doch nicht alle wollen beim Verbreiten von Fake News im Namen des Kremls mitmachen. Die «Rundschau» trifft Reporterinnen im Exil und blickt mit ihnen hinter die Kulissen des russischen Propaganda-Theaters.

Die Sendung, die von Dominik Meier moderiert wird, wird am Mittwochabend umd 20.05 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/wid)