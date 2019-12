Schweizer Monat

Aserbeidschan fordert Entschuldigung

Die Regierung in Baku verhängt Sanktionen gegen Journalisten, weil sie ohne Bewilligung eingereist sind.

Die Regierung in Baku erklärt den Chefredaktor und andere Redaktionsmitglieder des Magazins zu personae non gratae, weil sie ohne Bewilligung in aserbeidschanisches Gebiet eingereist sind. Grund ist eine Artikelserie über eine umstrittene Region zwischen Armenien und Aserbeidschan.