NZZ Gruppe: Samuel Tanner wechselt zur NZZ

«Nach vier tollen Jahren bei der NZZ am Sonntag freue ich mich sehr, bald als Reporter für das Inlandressort der NZZ wieder näher am Tagesgeschehen zu sein», lässt sich Tanner gegenüber persoenlich.com zitieren.

Nach einer kaufmännischen Lehre bei einer Regionalbank im St. Galler Rheintal stieg er in den Journalismus ein. Zuerst als Reporter bei Der Rheintaler in Berneck, dann bei der Basler Zeitung, seit 2017 schliesslich bei der NZZ am Sonntag.

Er hat Ausbildungen am MAZ in Luzern sowie am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel absolviert. Ausserdem ist er Gewinner des Swiss Press Awards und Sportjournalist des Jahres. Tanner lebt und arbeitet in Zürich. (lol)