SRF: Sandra Brand wird Bern-Korrespondentin

Sandra Brand startete ihre journalistische Karriere 2006 bei Radio Berner Oberland, wo sie als Redaktorin, Moderatorin sowie als Praktikums-Ausbildnerin arbeitete, schreibt SRF am Dienstag. Gleichzeitig studierte sie Germanistik- und Französisch an der Universität Bern.

In einem Zweit-Studium erwarb sie einen Bachelor in Sozialer Arbeit und arbeitete mehrere Jahre mit Jugendlichen im Bereich Soziokultur. Ab 2019 war Sandra Brand zudem als Moderatorin bei Radio Bern1 tätig.

2021 folgte der Wechsel zur SRF-Inlandredaktion, wo sie seither als Redaktorin und Reporterin für die Sendungen «10 vor 10», «Tagesschau» und «Schweiz aktuell» arbeitet und crossmediale Beiträge für Online und Social Media realisiert. Zudem war Sandra Brand temporär als Redaktorin in der Bundeshausredaktion im Einsatz und übernahm die Stellvertretung als TV-Korrespondentin in Bern.

Im Oberland aufgewachsen

«Ich bin im Berner Oberland aufgewachsen und habe auch dank meiner langjährigen Erfahrung im regionalen Journalismus sowie in der SRF-Inlandredaktion den Kanton Bern mit all seinen Facetten und Besonderheiten kennengelernt – sei es vom ländlichen bis hin zum urbanen Leben in Bundesbern», wird Brand in der Mitteilung zitiert. «Ich freue mich deshalb sehr darauf, in Zukunft über die aktuellen Geschehnisse und Geschichten, die die Menschen in dieser vielschichtigen Region bewegen, zu berichten.»

Natascha Schwyn, Co-Leiterin TV-Inlandkorrespondentinnen und -korrespondenten: «Ich freue mich sehr, dass wir diese anspruchsvolle Stelle in Bern mit Sandra Brand besetzen können. Sandra kennt die Eigenheiten des Kantons und ist bestens vernetzt. Ausserdem konnte sie bereits Erfahrungen in Bern sammeln, da sie diverse Stellvertretungen übernommen hat, sei es im Büro der Inlandkorrespondentinnen und -korrespondenten oder in der Bundeshausredaktion.» (pd/spo)