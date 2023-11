In eigener Sache: Sandra Porchet verstärkt die Onlineredaktion

Das Onlineteam von persoenlich.com erhält Zuwachs: Anfang November ist Sandra Porchet in einem Teilzeitpensum als Redaktorin gestartet. Die 45-Jährige ist danebst als freiberufliche Journalistin tätig und arbeitet für die Nachrichtenagentur Keystone-SDA sowie für ESH Médias und La Liberté.

Von 2019 bis 2023 schrieb sie für Konsumenteninfo und den Westschweizer Schwesternverlag Editions Plus. Davor war sie als Redaktorin im Auslandressort von Keystone-SDA und dann als Korrespondentin für die Deutschschweiz tätig.

Sandra Porchet hat ein Lizenziat in Kunstgeschichte, Filmwissenschaft und Linguistik der Universität Zürich. Zudem hat sie den Diplom-Studiengang am Centre romand de formation des journalistes, dem MAZ-Pendant in der Westschweiz, absolviert. Sie stammt aus der Romandie und lebt seit 25 Jahren in der Deutschweiz. Porchet wohnt zusammen mit ihrer Familie in der Stadt Zürich.

«Ich freue mich sehr, über die spannende Welt der Kommunikation berichten zu dürfen und das mit dem Spitzenteam von persoenlich.com», sagt Sandra Porchet.

«Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Sandra. Seit meiner Tätigkeit als Bundeshauskorrespondent bei S Plus, TeleZüri und Tele24 habe ich allergrössten Respekt vor der journalistischen Tätigkeit von Menschen, die bei Nachrichtenagenturen arbeiten oder gearbeitet haben. Dies ist Champions League. Zudem dürfen wir mit Sandra die erste Journalistin in unserem Verlag begrüssen, die aus der Romandie stammt und deshalb möglicherweise einen etwas anderen Blick auf unsere Kommunikationswelt hat», sagt Matthias Ackeret, Verleger und Chefredaktor von persönlich.

Die Redaktion setzt sich seit November wie folgt zusammen: Michèle Widmer (Redaktionsleitung), Christian Beck, Nick Lüthi und Sandra Porchet. (red)