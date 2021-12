SRF: Sandro Brotz ist an Covid erkrankt

Der «Arena»-Moderator Sandro Brotz ist an Corona erkrankt. «Jetzt hat es auch mich erwischt. Positiv auf Covid-19 getestet», schrieb er am Donnerstagnachmittag auf Twitter. Er begebe sich nun in Quarantäne. Und ihm gehe es soweit gut.

In eigener Sache: Jetzt hat es auch mich erwischt. Positiv auf Covid-19 getestet. Mir geht's soweit gut. Begebe mich in Quarantäne. Die #SRFArena morgen findet statt. Danke, Team. Hier übernimmt ^red. Passt auf euch auf. ^bro #twoff — Sandro Brotz (@SandroBrotz) December 9, 2021



Am Freitag springt spontan Mario Grossniklaus als «Arena»-Moderator ein. Und auch die Sendung in einer Woche wird er übernehmen, wie SRF auf Anfrage von persoenlich.com mitteilt. (wid)