SRF: Sarah Christen wird Leiterin Jugend und Musik

Publiziert am 16.07.2024

Das Schweizer Radio und Fernsehen hat die Leitung Jugend und Musik in neue Hände vergeben. Sarah Christen hat die Führung des Bereichs im Juli übernommen, wie SRF auf Anfrage bestätigt. Christen folgt in der Position auf Manuel Thalmann, der SRF nach 16 Jahren verlässt und sich selbstständig macht (persoenlich.com berichtete).

«Ich schreibe dem Bereich Jugend und Musik bei SRF eine äusserst hohe Relevanz zu und er liegt mir persönlich sehr am Herzen. Vor allem die Fokussierung auf ein junges, digitales Publikum und die Förderung und Berichterstattung über Musik im In- und Ausland, reizen mich besonders», sagt Christen zur Frage, was sie an der neuen Funktion reizt. Als Bereichsleiterin freue sie sich auf die spannenden Aufgabe, die Teams strategisch und strukturell so zu unterstützen und weiterentwickeln, dass sie weiterhin ein breites Spektrum an relevanten und unterhaltsamen Inhalten produzieren könnten – ob Radio, TV oder Online.»

Sarah Christen ist seit Oktober 2017 für den Bereich Jugend und Musik bei SRF tätig. Sie begann als Projektleiterin und Produzentin, bevor sie im September 2021 die Funktion als Leiterin Projekte Jugend & Musik übernahm, welche sie bis Ende Juni 2024 ausübte. In dieser Rolle hatte Christen die publizistische Leitung und Personalverantwortung für Formate wie «We, Myself & Why», «SRF Youngbulanz» und «SRF in Progress» inne. Zudem verantwortete sie die Überprüfung und Weiterentwicklung diverser SRF-Formate und vertrat den Bereich an zahlreichen internen und externen Veranstaltungen mit unterschiedlichen Stakeholdern.

Der berufliche Werdegang der Winterthurerin begann bei der Neuen Zürcher Zeitung, gefolgt von Positionen als Musikredaktorin, Produzentin und Moderatorin bei Joiz und 20 Minuten. Parallel dazu absolvierte sie eine Aus- und Weiterbildung mit einem BA in Journalismus und Kommunikation sowie einem MA in Digital Management. (wid)